Şampiyonlar Ligi finali öncesi heyecan dorukta: Muhtemel ilk 11'ler

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun perdesi bu akşam kapanıyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finalde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yöneteceği mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Dev final, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PSG'NİN PLANI

Son şampiyon unvanıyla finale çıkan PSG, üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor. Fransız temsilcisi, tarihinde üçüncü kez yer aldığı finalde ikinci kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

2020 yılında Bayern Münih'e kaybeden Paris ekibi, geçen sezon Inter'i farklı mağlup ederek kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.

Luis Enrique'nin öğrencileri bu sezon lig aşamasında zaman zaman zorlandı. İlk etapta beklentilerin altında kalan PSG, eleme turlarında ise vites yükseltti.

Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih'i eleyerek finale kadar yükselen Fransız ekibi, kupayı bir kez daha müzesine götürmek istiyor.

Rakip Arsenal ise uzun yıllardır beklediği Avrupa zaferine ulaşmanın peşinde. Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşarak dikkat çeken Londra temsilcisi, sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmayı amaçlıyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyökeres.

ARSENAL'IN İSTİKRARLI PERFORMANSI

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, turnuvada sergilediği istikrarlı performansla öne çıktı.

Lig aşamasını lider tamamlayan İngiliz ekibi, eleme turlarında Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid'i saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Arsenal, 2006 yılında Barcelona'ya kaybettiği finalin ardından ikinci kez çıktığı finalde ilk kupasını kazanmak istiyor.

Final öncesinde iki takımda da bazı oyuncuların durumları belirsizliğini koruyor.