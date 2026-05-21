Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ | PSG - Arsenal Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? PSG - Arsenal finalinin tarihi, saati, stadı ve yayın bilgisine dair tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 21.05.2026 12:33
  • Giriş: 21.05.2026 12:33
  • Güncelleme: 21.05.2026 12:33
Kaynak: Haber Merkezi
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ | PSG - Arsenal Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Paris St Germain ile Arsenal, 30 Mayıs 2026 tarihinde Parc des Princes’te Avrupa’nın en büyük kupası için karşı karşıya gelecek.

PSG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris St Germain - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 Cumartesi tarihinde oynanacak. Final mücadelesi saat 19:00 itibarıyla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda sezonun şampiyonunu belirleyecek maç, Parc des Princes’te oynanacak.

MaçTarihSaatStatYayın
Paris St Germain - Arsenal30 Mayıs 202619:00Parc des PrincesTRT 1 canlı ve şifresiz

PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz olarak ekranlara gelecek olması, Türkiye’deki futbolseverlerin finale ilgisini daha da artırıyor.

Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, 30 Mayıs 2026’da saat 19:00’da TRT 1 ekranlarından final heyecanına ortak olabilecek.

PSG - ARSENAL FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi finali, Parc des Princes stadında oynanacak. Paris St Germain ile Arsenal arasındaki dev mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli kupasında sezonun son ve en kritik karşılaşması olacak.

Finalin Parc des Princes’te oynanacak olması, Paris St Germain açısından karşılaşmanın hikâyesini daha da dikkat çekici hale getiriyor.

PSG - ARSENAL ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

Paris St Germain ile Arsenal arasında geçmişte oynanan maçlar, iki takımın Avrupa sahnesindeki rekabetini daha da ilgi çekici hale getiriyor. Son karşılaşmalara bakıldığında Arsenal’in farklı dönemlerde üstün sonuçlar aldığı, PSG’nin ise son yıllarda Şampiyonlar Ligi düzeyindeki maçlarda önemli galibiyetler elde ettiği görülüyor.

TarihOrganizasyonMaçSkor
29.03.1994Avrupa Kupa Galipleri KupasıParis St Germain - Arsenal1-1
12.04.1994Avrupa Kupa Galipleri KupasıArsenal - Paris St Germain1-0
28.07.2007Hazırlık KarşılaşmalarıArsenal - Paris St Germain2-1
13.09.2016Şampiyonlar LigiParis St Germain - Arsenal1-1
23.11.2016Şampiyonlar LigiArsenal - Paris St Germain2-2
28.07.2018Hazırlık KarşılaşmalarıArsenal - Paris St Germain5-1
01.10.2024Şampiyonlar LigiArsenal - Paris St Germain2-0
29.04.2025Şampiyonlar LigiArsenal - Paris St Germain0-1
07.05.2025Şampiyonlar LigiParis St Germain - Arsenal2-1

PSG - ARSENAL REKABET ANALİZİ

Görselde yer alan son karşılaşmalara göre PSG ile Arsenal arasında farklı dönemlere yayılan dengeli ama dalgalı bir rekabet bulunuyor. 1994 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda karşılaşan iki takım, daha sonra hazırlık maçlarında ve Şampiyonlar Ligi’nde birçok kez karşı karşıya geldi.

Arsenal, 2007’de 2-1 ve 2018’de 5-1’lik hazırlık maçı galibiyetleriyle dikkat çekerken, 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi 2-0 mağlup etti. Buna karşılık Paris St Germain, 2025 yılında oynanan iki Şampiyonlar Ligi maçında Arsenal’e karşı 1-0 ve 2-1’lik galibiyetler alarak son dönemde güçlü bir yanıt verdi.

Bu tablo, final öncesinde iki takım arasında yalnızca güncel formun değil, geçmiş rekabetin de önemli bir hikâye oluşturduğunu gösteriyor. Arsenal’in geçmişte farklı galibiyetleri bulunurken, PSG’nin yakın dönem Şampiyonlar Ligi maçlarında aldığı sonuçlar finalin psikolojik tarafını daha çekişmeli hale getiriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi tarihindeki başarı tablosuna bakıldığında Real Madrid açık ara önde yer alıyor. Avrupa futbolunun en prestijli kupasında Real Madrid 15 şampiyonlukla zirvede bulunurken, onu 7 kupayla AC Milan takip ediyor.

TakımŞampiyonluk
Real Madrid15
AC Milan7
FC Bayern Münih6
Liverpool FC6
FC Barcelona5
Ajax Amsterdam4
Inter Milan3
Manchester United3
Chelsea FC2
FC Porto2
Juventus2
Nottingham Forest2
SL Benfica2
Paris Saint-Germain1
Manchester City1
Borussia Dortmund1
Olympique Marsilya1
FK Kızılyıldız1
PSV Eindhoven1
Steaua București1
Hamburger SV1
Aston Villa1
RV & AV Feyenoord1
Celtic Glasgow1

SON YILLARIN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLARI

Şampiyonlar Ligi’nde son yılların kazananları, Avrupa futbolundaki güç dengelerini net biçimde ortaya koyuyor. Görselde yer alan listeye göre Paris Saint-Germain 2024/25 sezonunda kupayı kazanırken, Real Madrid 2023/24 sezonunda şampiyon oldu.

SezonŞampiyonTeknik Direktör
24/25Paris Saint-GermainLuis Enrique
23/24Real MadridCarlo Ancelotti
22/23Manchester CityPep Guardiola
21/22Real MadridCarlo Ancelotti
20/21Chelsea FCThomas Tuchel
19/20FC Bayern MünihHansi Flick
18/19Liverpool FCJürgen Klopp
17/18Real MadridZinédine Zidane
16/17Real MadridZinédine Zidane
15/16Real MadridZinédine Zidane
14/15FC BarcelonaLuis Enrique
13/14Real MadridCarlo Ancelotti
12/13FC Bayern MünihJupp Heynckes
11/12Chelsea FCRoberto Di Matteo
10/11FC BarcelonaPep Guardiola
09/10Inter MilanJosé Mourinho
08/09FC BarcelonaPep Guardiola
07/08Manchester UnitedAlex Ferguson
06/07AC MilanCarlo Ancelotti
05/06FC BarcelonaFrank Rijkaard
04/05Liverpool FCRafael Benítez
03/04FC PortoJosé Mourinho
02/03AC MilanCarlo Ancelotti
01/02Real MadridVicente del Bosque
00/01FC Bayern MünihOttmar Hitzfeld
99/00Real MadridVicente del Bosque
98/99Manchester UnitedAlex Ferguson
97/98Real MadridJupp Heynckes
96/97Borussia DortmundOttmar Hitzfeld
95/96JuventusMarcello Lippi
94/95Ajax AmsterdamLouis van Gaal
93/94AC MilanFabio Capello
92/93Olympique MarsilyaRaymond Goethals

AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI DÖNEMİNDEN ÖNE ÇIKAN ŞAMPİYONLAR

Şampiyonlar Ligi’nin bugünkü formatından önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası dönemi bulunuyordu. Görseldeki listeye göre bu dönemde Real Madrid, AC Milan, Liverpool, Ajax, Bayern Münih, Benfica, Inter, Juventus ve Barcelona gibi kulüpler Avrupa futbol tarihine damga vurdu.

SezonŞampiyonTeknik Direktör
91/92FC BarcelonaJohan Cruyff
90/91FK KızılyıldızLjupko Petrović
89/90AC MilanArrigo Sacchi
88/89AC MilanArrigo Sacchi
87/88PSV EindhovenGuus Hiddink
86/87FC PortoArtur Jorge
85/86Steaua BucureștiEmerich Jenei
84/85JuventusGiovanni Trapattoni
83/84Liverpool FCJoe Fagan
82/83Hamburger SVErnst Happel
81/82Aston VillaTony Barton
80/81Liverpool FCBob Paisley
79/80Nottingham ForestBrian Clough
78/79Nottingham ForestBrian Clough
77/78Liverpool FCBob Paisley
76/77Liverpool FCBob Paisley
75/76FC Bayern MünihDettmar Cramer
74/75FC Bayern MünihDettmar Cramer
73/74FC Bayern MünihUdo Lattek
72/73Ajax AmsterdamŞtefan Kovács
71/72Ajax AmsterdamŞtefan Kovács
70/71Ajax AmsterdamRinus Michels
69/70RV & AV FeyenoordErnst Happel
68/69AC MilanNereo Rocco
67/68Manchester UnitedSir Matt Busby
66/67Celtic GlasgowJock Stein
65/66Real MadridMiguel Muñoz
64/65Inter MilanHelenio Herrera
63/64Inter MilanHelenio Herrera
62/63AC MilanNereo Rocco
61/62SL BenficaBéla Guttmann
60/61SL BenficaBéla Guttmann
59/60Real MadridMiguel Muñoz
58/59Real MadridLuis Carniglia
57/58Real MadridLuis Carniglia
56/57Real MadridJosé Villalonga
55/56Real MadridJosé Villalonga

PSG FİNALDE TARİHİNİ BÜYÜTMEK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi şampiyonluk tablosunda Paris Saint-Germain’in 1 kupası bulunuyor. PSG, Arsenal karşısında kazanması halinde Avrupa futbolundaki kupa sayısını artırma fırsatı yakalayacak.

Paris temsilcisi için bu final, yalnızca sezonun son maçı değil; aynı zamanda kulüp tarihindeki Avrupa başarısını büyütme anlamı taşıyor.

ARSENAL İÇİN TARİHİ FİNAL FIRSATI

Arsenal, PSG karşısında Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. İngiliz temsilcisi, Parc des Princes’te oynanacak finalde tarihi bir başarı hedefleyecek.

İki takımın geçmiş maçları, finalin yalnızca güncel kadrolar üzerinden değil, yıllara yayılan rekabet hafızası üzerinden de ilgiyle takip edileceğini gösteriyor.

PSG - ARSENAL FİNALİNDE ÖNE ÇIKAN BİLGİLER

  • PSG - Arsenal maçı 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
  • Final mücadelesi saat 19:00’da başlayacak.
  • Karşılaşmaya Parc des Princes ev sahipliği yapacak.
  • Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
  • İki takımın son Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde PSG, 2025 yılında Arsenal’e karşı 1-0 ve 2-1 kazandı.
  • Real Madrid, 15 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok kazanan takımı konumunda.
  • Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi şampiyonluk sayısı 1 olarak listede yer alıyor.

PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:00’da Parc des Princes’te oynanacak. TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadele, hem güncel rekabet hem de iki takımın geçmiş karşılaşmaları nedeniyle büyük önem taşıyor. PSG son yıllardaki Avrupa çıkışını kupayla güçlendirmek isterken, Arsenal de tarihi bir final zaferi için sahaya çıkacak.

PSG - Arsenal maçı hangi gün oynanacak?

PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

PSG - Arsenal maçı saat kaçta başlayacak?

Paris St Germain - Arsenal final mücadelesi saat 19:00’da başlayacak.

PSG - Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

PSG - Arsenal maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali Parc des Princes’te oynanacak.

PSG ile Arsenal arasında son maçları kim kazandı?

Görseldeki son iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında PSG, Arsenal’i 1-0 ve 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım hangisi?

Şampiyonlar Ligi’nde en çok kupa kazanan takım 15 şampiyonlukla Real Madrid’dir.

Paris Saint-Germain’in kaç Şampiyonlar Ligi kupası var?

Görseldeki listeye göre Paris Saint-Germain’in 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Arsenal - PSG rekabetinde dikkat çeken sonuç hangisi?

28 Temmuz 2018’de oynanan hazırlık maçında Arsenal, Paris St Germain’i 5-1 mağlup etti.

  • PSG Arsenal maçı hangi kanalda: Final TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
  • PSG Arsenal maçı ne zaman: Karşılaşma 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
  • PSG Arsenal maçı saat kaçta: Final saat 19:00’da başlayacak.
  • Şampiyonlar Ligi finali 2026: Final Paris St Germain ile Arsenal arasında Parc des Princes’te oynanacak.
  • Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda: Maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
  • PSG Arsenal rekabet analizi: Son yıllarda PSG, Arsenal’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde 1-0 ve 2-1’lik galibiyetler aldı.
  • PSG Arsenal son maçlar: Görseldeki son karşılaşmalar arasında 2024 ve 2025 Şampiyonlar Ligi maçları öne çıkıyor.
  • Şampiyonlar Ligi en çok kazanan takımlar: Real Madrid 15 kupayla ilk sırada yer alıyor.
  • PSG Şampiyonlar Ligi kupası: Paris Saint-Germain’in listede 1 şampiyonluğu bulunuyor.
  • Arsenal PSG finali TRT 1 canlı izle: Maç 30 Mayıs 2026’da TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
BirGün'e Abone Ol