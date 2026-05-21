ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ | PSG - Arsenal Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Paris St Germain ile Arsenal, 30 Mayıs 2026 tarihinde Parc des Princes’te Avrupa’nın en büyük kupası için karşı karşıya gelecek.
PSG - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Paris St Germain - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 Cumartesi tarihinde oynanacak. Final mücadelesi saat 19:00 itibarıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda sezonun şampiyonunu belirleyecek maç, Parc des Princes’te oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Stat
|Yayın
|Paris St Germain - Arsenal
|30 Mayıs 2026
|19:00
|Parc des Princes
|TRT 1 canlı ve şifresiz
PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz olarak ekranlara gelecek olması, Türkiye’deki futbolseverlerin finale ilgisini daha da artırıyor.
Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, 30 Mayıs 2026’da saat 19:00’da TRT 1 ekranlarından final heyecanına ortak olabilecek.
PSG - ARSENAL FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi finali, Parc des Princes stadında oynanacak. Paris St Germain ile Arsenal arasındaki dev mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli kupasında sezonun son ve en kritik karşılaşması olacak.
Finalin Parc des Princes’te oynanacak olması, Paris St Germain açısından karşılaşmanın hikâyesini daha da dikkat çekici hale getiriyor.
PSG - ARSENAL ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR
Paris St Germain ile Arsenal arasında geçmişte oynanan maçlar, iki takımın Avrupa sahnesindeki rekabetini daha da ilgi çekici hale getiriyor. Son karşılaşmalara bakıldığında Arsenal’in farklı dönemlerde üstün sonuçlar aldığı, PSG’nin ise son yıllarda Şampiyonlar Ligi düzeyindeki maçlarda önemli galibiyetler elde ettiği görülüyor.
|Tarih
|Organizasyon
|Maç
|Skor
|29.03.1994
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|Paris St Germain - Arsenal
|1-1
|12.04.1994
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|Arsenal - Paris St Germain
|1-0
|28.07.2007
|Hazırlık Karşılaşmaları
|Arsenal - Paris St Germain
|2-1
|13.09.2016
|Şampiyonlar Ligi
|Paris St Germain - Arsenal
|1-1
|23.11.2016
|Şampiyonlar Ligi
|Arsenal - Paris St Germain
|2-2
|28.07.2018
|Hazırlık Karşılaşmaları
|Arsenal - Paris St Germain
|5-1
|01.10.2024
|Şampiyonlar Ligi
|Arsenal - Paris St Germain
|2-0
|29.04.2025
|Şampiyonlar Ligi
|Arsenal - Paris St Germain
|0-1
|07.05.2025
|Şampiyonlar Ligi
|Paris St Germain - Arsenal
|2-1
PSG - ARSENAL REKABET ANALİZİ
Görselde yer alan son karşılaşmalara göre PSG ile Arsenal arasında farklı dönemlere yayılan dengeli ama dalgalı bir rekabet bulunuyor. 1994 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda karşılaşan iki takım, daha sonra hazırlık maçlarında ve Şampiyonlar Ligi’nde birçok kez karşı karşıya geldi.
Arsenal, 2007’de 2-1 ve 2018’de 5-1’lik hazırlık maçı galibiyetleriyle dikkat çekerken, 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi 2-0 mağlup etti. Buna karşılık Paris St Germain, 2025 yılında oynanan iki Şampiyonlar Ligi maçında Arsenal’e karşı 1-0 ve 2-1’lik galibiyetler alarak son dönemde güçlü bir yanıt verdi.
Bu tablo, final öncesinde iki takım arasında yalnızca güncel formun değil, geçmiş rekabetin de önemli bir hikâye oluşturduğunu gösteriyor. Arsenal’in geçmişte farklı galibiyetleri bulunurken, PSG’nin yakın dönem Şampiyonlar Ligi maçlarında aldığı sonuçlar finalin psikolojik tarafını daha çekişmeli hale getiriyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIMLAR
Şampiyonlar Ligi tarihindeki başarı tablosuna bakıldığında Real Madrid açık ara önde yer alıyor. Avrupa futbolunun en prestijli kupasında Real Madrid 15 şampiyonlukla zirvede bulunurken, onu 7 kupayla AC Milan takip ediyor.
|Takım
|Şampiyonluk
|Real Madrid
|15
|AC Milan
|7
|FC Bayern Münih
|6
|Liverpool FC
|6
|FC Barcelona
|5
|Ajax Amsterdam
|4
|Inter Milan
|3
|Manchester United
|3
|Chelsea FC
|2
|FC Porto
|2
|Juventus
|2
|Nottingham Forest
|2
|SL Benfica
|2
|Paris Saint-Germain
|1
|Manchester City
|1
|Borussia Dortmund
|1
|Olympique Marsilya
|1
|FK Kızılyıldız
|1
|PSV Eindhoven
|1
|Steaua București
|1
|Hamburger SV
|1
|Aston Villa
|1
|RV & AV Feyenoord
|1
|Celtic Glasgow
|1
SON YILLARIN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLARI
Şampiyonlar Ligi’nde son yılların kazananları, Avrupa futbolundaki güç dengelerini net biçimde ortaya koyuyor. Görselde yer alan listeye göre Paris Saint-Germain 2024/25 sezonunda kupayı kazanırken, Real Madrid 2023/24 sezonunda şampiyon oldu.
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|24/25
|Paris Saint-Germain
|Luis Enrique
|23/24
|Real Madrid
|Carlo Ancelotti
|22/23
|Manchester City
|Pep Guardiola
|21/22
|Real Madrid
|Carlo Ancelotti
|20/21
|Chelsea FC
|Thomas Tuchel
|19/20
|FC Bayern Münih
|Hansi Flick
|18/19
|Liverpool FC
|Jürgen Klopp
|17/18
|Real Madrid
|Zinédine Zidane
|16/17
|Real Madrid
|Zinédine Zidane
|15/16
|Real Madrid
|Zinédine Zidane
|14/15
|FC Barcelona
|Luis Enrique
|13/14
|Real Madrid
|Carlo Ancelotti
|12/13
|FC Bayern Münih
|Jupp Heynckes
|11/12
|Chelsea FC
|Roberto Di Matteo
|10/11
|FC Barcelona
|Pep Guardiola
|09/10
|Inter Milan
|José Mourinho
|08/09
|FC Barcelona
|Pep Guardiola
|07/08
|Manchester United
|Alex Ferguson
|06/07
|AC Milan
|Carlo Ancelotti
|05/06
|FC Barcelona
|Frank Rijkaard
|04/05
|Liverpool FC
|Rafael Benítez
|03/04
|FC Porto
|José Mourinho
|02/03
|AC Milan
|Carlo Ancelotti
|01/02
|Real Madrid
|Vicente del Bosque
|00/01
|FC Bayern Münih
|Ottmar Hitzfeld
|99/00
|Real Madrid
|Vicente del Bosque
|98/99
|Manchester United
|Alex Ferguson
|97/98
|Real Madrid
|Jupp Heynckes
|96/97
|Borussia Dortmund
|Ottmar Hitzfeld
|95/96
|Juventus
|Marcello Lippi
|94/95
|Ajax Amsterdam
|Louis van Gaal
|93/94
|AC Milan
|Fabio Capello
|92/93
|Olympique Marsilya
|Raymond Goethals
AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASI DÖNEMİNDEN ÖNE ÇIKAN ŞAMPİYONLAR
Şampiyonlar Ligi’nin bugünkü formatından önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası dönemi bulunuyordu. Görseldeki listeye göre bu dönemde Real Madrid, AC Milan, Liverpool, Ajax, Bayern Münih, Benfica, Inter, Juventus ve Barcelona gibi kulüpler Avrupa futbol tarihine damga vurdu.
|Sezon
|Şampiyon
|Teknik Direktör
|91/92
|FC Barcelona
|Johan Cruyff
|90/91
|FK Kızılyıldız
|Ljupko Petrović
|89/90
|AC Milan
|Arrigo Sacchi
|88/89
|AC Milan
|Arrigo Sacchi
|87/88
|PSV Eindhoven
|Guus Hiddink
|86/87
|FC Porto
|Artur Jorge
|85/86
|Steaua București
|Emerich Jenei
|84/85
|Juventus
|Giovanni Trapattoni
|83/84
|Liverpool FC
|Joe Fagan
|82/83
|Hamburger SV
|Ernst Happel
|81/82
|Aston Villa
|Tony Barton
|80/81
|Liverpool FC
|Bob Paisley
|79/80
|Nottingham Forest
|Brian Clough
|78/79
|Nottingham Forest
|Brian Clough
|77/78
|Liverpool FC
|Bob Paisley
|76/77
|Liverpool FC
|Bob Paisley
|75/76
|FC Bayern Münih
|Dettmar Cramer
|74/75
|FC Bayern Münih
|Dettmar Cramer
|73/74
|FC Bayern Münih
|Udo Lattek
|72/73
|Ajax Amsterdam
|Ştefan Kovács
|71/72
|Ajax Amsterdam
|Ştefan Kovács
|70/71
|Ajax Amsterdam
|Rinus Michels
|69/70
|RV & AV Feyenoord
|Ernst Happel
|68/69
|AC Milan
|Nereo Rocco
|67/68
|Manchester United
|Sir Matt Busby
|66/67
|Celtic Glasgow
|Jock Stein
|65/66
|Real Madrid
|Miguel Muñoz
|64/65
|Inter Milan
|Helenio Herrera
|63/64
|Inter Milan
|Helenio Herrera
|62/63
|AC Milan
|Nereo Rocco
|61/62
|SL Benfica
|Béla Guttmann
|60/61
|SL Benfica
|Béla Guttmann
|59/60
|Real Madrid
|Miguel Muñoz
|58/59
|Real Madrid
|Luis Carniglia
|57/58
|Real Madrid
|Luis Carniglia
|56/57
|Real Madrid
|José Villalonga
|55/56
|Real Madrid
|José Villalonga
PSG FİNALDE TARİHİNİ BÜYÜTMEK İSTİYOR
Şampiyonlar Ligi şampiyonluk tablosunda Paris Saint-Germain’in 1 kupası bulunuyor. PSG, Arsenal karşısında kazanması halinde Avrupa futbolundaki kupa sayısını artırma fırsatı yakalayacak.
Paris temsilcisi için bu final, yalnızca sezonun son maçı değil; aynı zamanda kulüp tarihindeki Avrupa başarısını büyütme anlamı taşıyor.
ARSENAL İÇİN TARİHİ FİNAL FIRSATI
Arsenal, PSG karşısında Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. İngiliz temsilcisi, Parc des Princes’te oynanacak finalde tarihi bir başarı hedefleyecek.
İki takımın geçmiş maçları, finalin yalnızca güncel kadrolar üzerinden değil, yıllara yayılan rekabet hafızası üzerinden de ilgiyle takip edileceğini gösteriyor.
PSG - ARSENAL FİNALİNDE ÖNE ÇIKAN BİLGİLER
- PSG - Arsenal maçı 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
- Final mücadelesi saat 19:00’da başlayacak.
- Karşılaşmaya Parc des Princes ev sahipliği yapacak.
- Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
- İki takımın son Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde PSG, 2025 yılında Arsenal’e karşı 1-0 ve 2-1 kazandı.
- Real Madrid, 15 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok kazanan takımı konumunda.
- Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi şampiyonluk sayısı 1 olarak listede yer alıyor.
PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:00’da Parc des Princes’te oynanacak. TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadele, hem güncel rekabet hem de iki takımın geçmiş karşılaşmaları nedeniyle büyük önem taşıyor. PSG son yıllardaki Avrupa çıkışını kupayla güçlendirmek isterken, Arsenal de tarihi bir final zaferi için sahaya çıkacak.
PSG - Arsenal maçı hangi gün oynanacak?
PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
PSG - Arsenal maçı saat kaçta başlayacak?
Paris St Germain - Arsenal final mücadelesi saat 19:00’da başlayacak.
PSG - Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?
PSG - Arsenal maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
Şampiyonlar Ligi finali Parc des Princes’te oynanacak.
PSG ile Arsenal arasında son maçları kim kazandı?
Görseldeki son iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında PSG, Arsenal’i 1-0 ve 2-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım hangisi?
Şampiyonlar Ligi’nde en çok kupa kazanan takım 15 şampiyonlukla Real Madrid’dir.
Paris Saint-Germain’in kaç Şampiyonlar Ligi kupası var?
Görseldeki listeye göre Paris Saint-Germain’in 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Arsenal - PSG rekabetinde dikkat çeken sonuç hangisi?
28 Temmuz 2018’de oynanan hazırlık maçında Arsenal, Paris St Germain’i 5-1 mağlup etti.
- PSG Arsenal maçı hangi kanalda: Final TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
- PSG Arsenal maçı ne zaman: Karşılaşma 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
- PSG Arsenal maçı saat kaçta: Final saat 19:00’da başlayacak.
- Şampiyonlar Ligi finali 2026: Final Paris St Germain ile Arsenal arasında Parc des Princes’te oynanacak.
- Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda: Maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
- PSG Arsenal rekabet analizi: Son yıllarda PSG, Arsenal’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde 1-0 ve 2-1’lik galibiyetler aldı.
- PSG Arsenal son maçlar: Görseldeki son karşılaşmalar arasında 2024 ve 2025 Şampiyonlar Ligi maçları öne çıkıyor.
- Şampiyonlar Ligi en çok kazanan takımlar: Real Madrid 15 kupayla ilk sırada yer alıyor.
- PSG Şampiyonlar Ligi kupası: Paris Saint-Germain’in listede 1 şampiyonluğu bulunuyor.
- Arsenal PSG finali TRT 1 canlı izle: Maç 30 Mayıs 2026’da TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.