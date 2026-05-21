ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ | PSG - Arsenal Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Paris St Germain ile Arsenal, 30 Mayıs 2026 tarihinde Parc des Princes’te Avrupa’nın en büyük kupası için karşı karşıya gelecek.

PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz olarak ekranlara gelecek olması, Türkiye’deki futbolseverlerin finale ilgisini daha da artırıyor.

Finalin Parc des Princes’te oynanacak olması, Paris St Germain açısından karşılaşmanın hikâyesini daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Şampiyonlar Ligi finali, Parc des Princes stadında oynanacak. Paris St Germain ile Arsenal arasındaki dev mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli kupasında sezonun son ve en kritik karşılaşması olacak.

Paris St Germain ile Arsenal arasında geçmişte oynanan maçlar, iki takımın Avrupa sahnesindeki rekabetini daha da ilgi çekici hale getiriyor. Son karşılaşmalara bakıldığında Arsenal’in farklı dönemlerde üstün sonuçlar aldığı, PSG’nin ise son yıllarda Şampiyonlar Ligi düzeyindeki maçlarda önemli galibiyetler elde ettiği görülüyor.

PSG - ARSENAL REKABET ANALİZİ

Görselde yer alan son karşılaşmalara göre PSG ile Arsenal arasında farklı dönemlere yayılan dengeli ama dalgalı bir rekabet bulunuyor. 1994 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda karşılaşan iki takım, daha sonra hazırlık maçlarında ve Şampiyonlar Ligi’nde birçok kez karşı karşıya geldi.

Arsenal, 2007’de 2-1 ve 2018’de 5-1’lik hazırlık maçı galibiyetleriyle dikkat çekerken, 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi 2-0 mağlup etti. Buna karşılık Paris St Germain, 2025 yılında oynanan iki Şampiyonlar Ligi maçında Arsenal’e karşı 1-0 ve 2-1’lik galibiyetler alarak son dönemde güçlü bir yanıt verdi.

Bu tablo, final öncesinde iki takım arasında yalnızca güncel formun değil, geçmiş rekabetin de önemli bir hikâye oluşturduğunu gösteriyor. Arsenal’in geçmişte farklı galibiyetleri bulunurken, PSG’nin yakın dönem Şampiyonlar Ligi maçlarında aldığı sonuçlar finalin psikolojik tarafını daha çekişmeli hale getiriyor.