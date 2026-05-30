Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'ler belli oldu

Puskas Arena'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ve Arsenal'in kadroları belli oldu.

  • 30.05.2026 18:15
Kaynak: AA
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Arsenal takımlarının karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Puskas Arena

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Trossard, Havertz

