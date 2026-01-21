ŞAMPİYONLAR LİGİ | Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda grup aşamasının kritik haftalarına girilirken, Galatasaray, sahasında güçlü rakibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Üst tur umutlarını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar için bu mücadele, puan tablosundaki kaderi doğrudan belirleyecek nitelikte.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 sezonu 7. hafta karşılaşması olan Galatasaray – Atletico Madrid maçı, 21 Ocak tarihinde oynanacak. Mücadele, saat 20:45’te başlayacak.

Maç Nerede Oynanacak?

Karşılaşma, Galatasaray’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Rams Park’ta oynanacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Tarih Saat Ev Sahibi Skor Deplasman 20.01 18:30 Kairat Almaty 1 – 4 Club Brugge 20.01 20:45 Bodo/Glimt 3 – 1 Manchester City 20.01 23:00 FC Copenhagen 1 – 1 Napoli 20.01 23:00 Inter 1 – 3 Arsenal 20.01 23:00 Olympiakos 2 – 0 Leverkusen 20.01 23:00 Real Madrid 6 – 1 Monaco 20.01 23:00 Sporting 2 – 1 PSG 20.01 23:00 Tottenham 2 – 0 Dortmund 20.01 23:00 Villarreal 1 – 2 Ajax

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU (21 OCAK 2026 GÜNCEL)

7. haftanın ilk gün maçları sonucu Şampiyonlar Ligi puan tablosunda üst sıralar netleşmeye başlarken, Galatasaray play-off hattında kalma yolunda mücadelesini sürdürüyor.

Sıra Takım O G M Puan Averaj 1 Arsenal 7 7 0 21 +18 2 Real Madrid 7 5 2 15 +11 3 Bayern 6 5 1 15 +11 10 Atl. Madrid 6 4 2 12 +3 18 Galatasaray 6 3 3 9 0

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Şampiyonlar Ligi formatına göre ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9–24. sıradaki takımlar ise son 16 bileti için play-off oynuyor.

Galatasaray, 9 puanla 18. sırada yer alıyor ve ilk 24 hedefini sürdürüyor. Ancak sarı-kırmızılıların bu hedefe ulaşabilmesi için son iki maçta puan ve puanlar alması gerekebilir.

Atletico Madrid ise ilk 8 içerisinde bulunuyor ve sıralamadaki yerini korumak, hatta üst basamaklara tırmanmak amacıyla sahaya çıkacak.

GALATASARAY - ATLETİCO MADRİD REKABETİNDE SON 3 MAÇ

Sezon Organizasyon Maç Skor 2015/16 Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Galatasaray 1-0 2015/16 Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Atletico Madrid 0-2 2014 Hazırlık Maçı Galatasaray - Atletico Madrid 0-0

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray

Arda Ünyay – Sakat (Arka adalesi)

– Sakat (Arka adalesi) Metehan Baltacı – Cezalı (Maçtan men)

– Cezalı (Maçtan men) Kazımcan Karataş – Statü gereği

– Statü gereği Wilfried Singo – Şüpheli

– Şüpheli Gabriel Sara – Sakat (Diz bağları)

Atletico Madrid

Clement Lenglet – Sakat (İç yan bağları)

Galatasaray - Atletico Madrid maçının hakemi kim?

Mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs’ın yardımcılıklarını yine Romanya’dan Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu’ndan Szabolcs Kovacs olacak.

Karşılaşmada video yardımcı hakem (VAR) görevini Hollandalı Rob Dieperink üstlenirken, AVAR koltuğunda ise Rumen hakem Catalin Popa yer alacak.

Galatasaray Mujtemel 11'i

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinsor Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı hangi gün?

Maç 21 Ocak tarihinde (bugün) oynanacak.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray tur atlayabilir mi?

Galatasaray’ın ilk 24’te kalabilmesi için son iki maçta mutlaka puan alması gerekebilir. Buna karşın yapılan bazı simülasyonlarda Galatasaray'ın ilk 24'e kalması için 9 puanın yeterli olabileceğine dair görüşler de bulunuyor.

Galatasaray – Atletico Madrid maçı, Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılıların kaderini belirleyecek en kritik karşılaşmalardan biri olacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele, hem puan tablosu hem de play-off hesapları açısından büyük önem taşıyor.