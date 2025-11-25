Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin gözü kulağı Şampiyonlar Ligi'nde! Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Turnuvada kritik bir kırılma maçı niteliği taşıyan bu mücadele öncesi iki takımın detaylı analizini, puan durumunu, sakat ve cezalı listesini ve form grafiğini bu haberde bulabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GENEL PUAN DURUMU (GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?)
Galatasaray, gösterdiği başarılı performansla 9. sırada yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|P
|1
|B. Münih
|4
|4
|0
|0
|12
|2
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|12
|3
|Inter
|4
|4
|0
|0
|12
|4
|Man. City
|4
|3
|1
|0
|10
|5
|PSG
|4
|3
|0
|1
|9
|6
|Newcastle U.
|4
|3
|0
|1
|9
|7
|Real Madrid
|4
|3
|0
|1
|9
|8
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9
|9
|Galatasaray
|4
|3
|0
|1
|9
U.S GİLLOİSE KAÇINCI SIRADA?
U.S Gilloise takımı, 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyetle 3 puanla 28. sırada yer alıyor.
GALATASARAY - U.S GİLLOİSE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Galatasaray Eksikleri
|No
|Oyuncu
|Mevki
|Durum
|3
|Metehan Baltacı
|Defans
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|88
|Kazımcan Karataş
|Defans
|Statü Gereği
|17
|Eren Elmalı
|Defans
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|90
|Wilfried Singo
|Defans
|Sakatlık - Diz Ardı Kirişi
|23
|Kaan Ayhan
|Defans
|Sakatlık - Kasık
|18
|Berkan Kutlu
|Orta Saha
|Sakatlık - Adale
|11
|Yunus Akgün
|Orta Saha
|Sakatlık - Kasık
|99
|Mario Lemina
|Orta Saha
|Sakatlık - Antrenman Eksikliği
|45
|Victor Osimhen
|Forvet
|Sakatlık - Arka Adale
U.S Gilloise Eksikleri
|No
|Oyuncu
|Mevki
|Durum
|48
|Fedde Leysen
|Defans
|Şüpheli
|-
|Mohammed Fuseini
|Forvet
|Şüpheli
TAKIMLARIN SON MAÇ PERFORMANSLARI
Galatasaray Son Maçları
|LİG
|Ev Sahibi
|Konuk Takım
|MS
|TSL
|Galatasaray
|G.Birliği
|0-1
|TSL
|Kocaelispor
|Galatasaray
|1-0
|ŞL
|Ajax
|Galatasaray
|0-0
|TSL
|Galatasaray
|Trabzonspor
|0-0
|TSL
|Galatasaray
|Göztepe
|1-1
|ŞL
|Galatasaray
|Bodo Glimt
|2-0
U.S Gilloise Son Maçları
|LİG
|Ev Sahibi
|Konuk Takım
|MS
|BEL
|U.S Gilloise
|Cercle B.
|1-0
|BEL
|Mechelen
|U.S Gilloise
|0-0
|ŞL
|Atl. Madrid
|U.S Gilloise
|1-0
|BEL
|Zulte W.
|U.S Gilloise
|0-2
|BELK
|Tubize
|U.S Gilloise
|0-0
|BEL
|U.S Gilloise
|St.Truidense
|0-0
MAÇIN HAKEMİ
Karşılaşmada düdük çalacak hakem: Jose Maria Sanchez Martinez (İspanyol).
Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman?
Maç 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.
Galatasaray - U.S Gilloise maçı saat kaçta?
Mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Galatasaray - U.S Gilloise maçı hangi kanalda?
Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray’ın sakat ve cezalı oyuncuları kimler?
Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mario Lemina ve Victor Osimhen maçta forma giyemeyecek isimler arasında.