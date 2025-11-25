Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi | Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - U.S Gilloise maçı bu akşam mı oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sarı-kırmızılı ekipte sakat ve cezalı oyuncular kimler, U.S Gilloise hangi form grafiğiyle sahaya çıkacak? Maç öncesi puan durumu, son maç sonuçları ve yayın bilgisi haberimizde!

BirBilgi
  • 25.11.2025 10:19
  • Giriş: 25.11.2025 10:19
  • Güncelleme: 25.11.2025 10:19
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Futbolseverlerin gözü kulağı Şampiyonlar Ligi'nde! Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Turnuvada kritik bir kırılma maçı niteliği taşıyan bu mücadele öncesi iki takımın detaylı analizini, puan durumunu, sakat ve cezalı listesini ve form grafiğini bu haberde bulabilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GENEL PUAN DURUMU (GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?)

Galatasaray, gösterdiği başarılı performansla 9. sırada yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu

SıraTakımOGBMP
1B. Münih440012
2Arsenal440012
3Inter440012
4Man. City431010
5PSG43019
6Newcastle U.43019
7Real Madrid43019
8Liverpool43019
9Galatasaray43019

U.S GİLLOİSE KAÇINCI SIRADA?

U.S Gilloise takımı, 4 maçta 1 galibiyet 3 mağlubiyetle 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

GALATASARAY - U.S GİLLOİSE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray Eksikleri

NoOyuncuMevkiDurum
3Metehan BaltacıDefansCezalı - Maçtan Men Cezası
88Kazımcan KarataşDefansStatü Gereği
17Eren ElmalıDefansCezalı - Maçtan Men Cezası
90Wilfried SingoDefansSakatlık - Diz Ardı Kirişi
23Kaan AyhanDefansSakatlık - Kasık
18Berkan KutluOrta SahaSakatlık - Adale
11Yunus AkgünOrta SahaSakatlık - Kasık
99Mario LeminaOrta SahaSakatlık - Antrenman Eksikliği
45Victor OsimhenForvetSakatlık - Arka Adale

U.S Gilloise Eksikleri

NoOyuncuMevkiDurum
48Fedde LeysenDefansŞüpheli
-Mohammed FuseiniForvetŞüpheli

TAKIMLARIN SON MAÇ PERFORMANSLARI

Galatasaray Son Maçları

LİGEv SahibiKonuk TakımMS
TSLGalatasarayG.Birliği0-1
TSLKocaelisporGalatasaray1-0
ŞLAjaxGalatasaray0-0
TSLGalatasarayTrabzonspor0-0
TSLGalatasarayGöztepe1-1
ŞLGalatasarayBodo Glimt2-0

U.S Gilloise Son Maçları

LİGEv SahibiKonuk TakımMS
BELU.S GilloiseCercle B.1-0
BELMechelenU.S Gilloise0-0
ŞLAtl. MadridU.S Gilloise1-0
BELZulte W.U.S Gilloise0-2
BELKTubizeU.S Gilloise0-0
BELU.S GilloiseSt.Truidense0-0

MAÇIN HAKEMİ

Karşılaşmada düdük çalacak hakem: Jose Maria Sanchez Martinez (İspanyol).

Galatasaray - U.S Gilloise maçı ne zaman?

Maç 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

Galatasaray - U.S Gilloise maçı saat kaçta?

Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray - U.S Gilloise maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray’ın sakat ve cezalı oyuncuları kimler?

Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Mario Lemina ve Victor Osimhen maçta forma giyemeyecek isimler arasında.

