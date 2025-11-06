Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı: Listenin Başında Hangi Yıldız Var?

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı ve gol krallığı yarışı kızıştı. Peki şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı listesinin zirvesimde hangi oyuncu var? Ajax'a 3 gol atan Galatasaraylı Osimhen listenin kaçıncı sırasında? Tüm detaylar haberimizde.

  • 06.11.2025 09:14
  • Giriş: 06.11.2025 09:14
  • Güncelleme: 06.11.2025 09:14
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, turnuvanın en çok merak edilen başlıklarından biri de gol krallığı yarışındaki sıralama. Avrupa devlerinin sahne aldığı bu prestijli arenada, dünya futbolunun en yetenekli golcüleri rakip fileleri havalandırmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki gol krallığı listesinde zirvede hangi yıldız yer alıyor? Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Victor Osimhen kaç gol attı? İşte güncel gol krallığı tablosu ve detaylar...

GÜNCEL ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

#FutbolcuMevkiÜlkeYaşTakımMaçGol
1Victor OsimhenSantraforNijerya26Galatasaray SK36
2Harry KaneSantraforİngiltere / İrlanda32FC Bayern Münih45
3Kylian MbappéSantraforFransa / Kamerun26Real Madrid45
4Erling HaalandSantraforNorveç25Manchester City45
5Marcus RashfordSol Kanatİngiltere / St. Kitts ve Nevis28FC Barcelona44
6Anthony GordonSol Kanatİngiltere24Newcastle United44
7Lautaro MartínezSantraforArjantin28Inter Milan34
8Fermín LópezOn Numaraİspanya22FC Barcelona33
9Jonathan BurkardtSantraforAlmanya25Eintracht Frankfurt43
10Dušan VlahovićSantraforSırbistan25Juventus43

ZİRVEDE KİM VAR?

Listenin zirvesinde, Galatasaray SK formasıyla parlayan Victor Osimhen yer alıyor. 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 6 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Bu performans, hem uluslararası basında hem de taraftarlar arasında büyük ses getirdi.

Gol Yarışında Takipçiler

Osimhen'i, 5'er golle üç dünya yıldızı takip ediyor:

  • Harry Kane (Bayern Münih)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Erling Haaland (Manchester City)

Bu isimlerin performansı, sezon ilerledikçe gol yarışının ne kadar çekişmeli olacağını gösteriyor.

Gol krallığı yarışında lider kim?

Gol krallığında ilk sırada Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen yer alıyor.

Osimhen kaç gol attı?

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 gol kaydetti.

Gol krallığı yarışında hangi isimler Osimhen'i takip ediyor?

Harry Kane, Kylian Mbappé ve Erling Haaland 5'er golle yarışın hemen arkasında bulunuyor.

Sezon boyunca gol sıralaması değişir mi?

Elbette. Turnuva devam ettikçe forma durumu, sakatlıklar ve maç performansları sıralamayı doğrudan etkileyecektir.

Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında heyecan her geçen hafta artıyor. Victor Osimhen’in etkileyici performansı onu zirveye taşırken, büyük golcülerin rekabeti futbolseverlere unutulmaz bir sezon vaat ediyor. Yarışın nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.

