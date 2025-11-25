Şampiyonlar Ligi Günün Maçları | 25 Kasım 2025 Salı

Futbolseverler, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında bugün heyecan dorukta! 25 Kasım 2025 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alıyor. Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Manchester City gibi dev ekiplerin mücadeleleri, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, günün maç programı ve yayın bilgileri nasıl şekilleniyor? İşte detaylar...

25 KASIM 2025 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tam 9 karşılaşma oynanacak. Maçlar, hem akşam saatlerine hem de geceye yayılmış durumda. İşte detaylı program:

Saat Maç Yayın Kanalı 20:45 Galatasaray - St.Gilloise TRT 1 20:45 Ajax - Benfica tabii Spor 23:00 Bodo Glimt - Juventus tabii Spor 2 23:00 Chelsea - Barcelona tabii Spor 23:00 B.Dortmund - Villarreal tabii Spor 4 23:00 Manchester City - Bayer Leverkusen tabii Spor 1 23:00 Marsilya - Newcastle tabii Spor 5 23:00 Napoli - Karabağ İçtimai TV, tabii Spor 3 23:00 Slavia Prag - Athletic Bilbao tabii Spor 6

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI

Galatasaray - St.Gilloise

Türk futbolunun dev ekibi Galatasaray, sahasında St.Gilloise ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki bu karşılaşma, hem grup sıralaması hem de taraftarlar için büyük önem taşıyor. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Manchester City - Bayer Leverkusen

İngiliz devi Manchester City, güçlü rakibi Bayer Leverkusen karşısında sahaya çıkıyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maç, tabii Spor 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea - Barcelona

Avrupa futbolunun iki yıldızı Chelsea ve Barcelona, karşı karşıya geliyor. Özellikle Messi ve Lewandowski gibi yıldızların performansları, futbolseverlerin merakla beklediği detaylar arasında yer alıyor. Maç tabii Spor kanalında canlı izlenebilecek.

Bugün Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta başlayacak?

25 Kasım 2025 Salı Şampiyonlar Ligi bugünün maçları 20:45 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - St.Gilloise karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Barcelona maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Chelsea - Barcelona maçı tabii Spor kanalında yayınlanacak. Şifresiz yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Manchester City maçını hangi kanalda izleyebilirim?

Manchester City - Bayer Leverkusen karşılaşması tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak.