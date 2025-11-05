Şampiyonlar Ligi Günün Maçları | 5 Kasım 2025 Çarşamba Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 4. hafta maçlarıyla sürüyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba günü futbolseverleri dev karşılaşmalar bekliyor. Galatasaray’ın deplasmanda Ajax ile karşılaşacağı gecede, sahneye Manchester City, Barcelona, Chelsea ve Inter gibi dev kulüpler de çıkıyor. İşte, 5 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi maç programı ve detaylar...

5 KASIM 2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Ev Sahibi Deplasman 5 Kasım Çarşamba 20:45 Pafos Villarreal 5 Kasım Çarşamba 20:45 Karabağ Chelsea 5 Kasım Çarşamba 23:00 Manchester City Borussia Dortmund 5 Kasım Çarşamba 23:00 Newcastle United Athletic Bilbao 5 Kasım Çarşamba 23:00 Ajax Galatasaray 5 Kasım Çarşamba 23:00 Club Brugge Barcelona 5 Kasım Çarşamba 23:00 Benfica Bayer Leverkusen 5 Kasım Çarşamba 23:00 Inter Kairat

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Ajax – Galatasaray

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Ajax’a konuk oluyor. Gruptaki dengeleri değiştirebilecek öneme sahip bu maç, TSİ 23.00’te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan puan veya puanlarla dönerek son 16 umutlarını sürdürmek istiyor.

Manchester City – Borussia Dortmund

İngiltere’de futbol şöleni yaşanacak! Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Pep Guardiola yönetimindeki City, liderlik koltuğunu korumak isterken; Dortmund, grupta kalma mücadelesini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Club Brugge – Barcelona

İspanyol devi Barcelona, Belçika deplasmanında Club Brugge ile kozlarını paylaşıyor. Xavi’nin öğrencileri, grup aşamasında avantaj elde etmek için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karabağ – Chelsea

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, güçlü rakibi Chelsea’yi konuk ediyor. Londra ekibi, deplasmanda 3 puan peşinde olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA ÖNCESİ GENEL DURUM

4. haftaya girilirken gruplarda rekabet giderek kızıştı. Avrupa’nın dev kulüpleri, son 16 turuna yükselmek için kritik virajda. Özellikle Galatasaray’ın Ajax karşısında alacağı sonuç, temsilcimizin Avrupa’daki kaderini belirleyebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI HANGİ KANAL YAYINLIYOR?

5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı oynanacak olan Ajax – Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Diğer karşılaşmalar ise Exxen platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

5 Kasım 2025 Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?

Maçların ilk ayağı 20.45’te, ikinci seans ise 23.00’te başlayacak.

Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Ajax - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kaç maç var?

5 Kasım 2025 Çarşamba günü toplamda 8 maç oynanacak.

Manchester City - Dortmund maçı ne zaman?

Manchester City - Borussia Dortmund maçı 23.00’te başlayacak.

Barcelona maçı saat kaçta?

Club Brugge - Barcelona karşılaşması 23.00’te oynanacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Galatasaray 4. hafta maçında Ajax ile deplasmanda oynayacak, 5. hafta ise sahasında Benfica’yı ağırlayacak.