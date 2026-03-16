ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN MAÇ PROGRAMI | Maçlar hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Avrupa futbolunun dev kulüplerini karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi haftanın maç programı futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Bu hafta oynanacak karşılaşmalar arasında Man City - Real Madrid, Arsenal - Bayer Leverkusen, Chelsea - PSG ve Liverpool - Galatasaray gibi dev mücadeleler yer alıyor.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ise Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta ve Liverpool - Galatasaray maçı hangi kanalda soruları geliyor. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının büyük bölümü Tabii platformunda canlı ve şifreli yayınlanırken, Türk futbolseverleri yakından ilgilendiren Liverpool - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Türkiye’de farklı yayın platformlarında futbolseverlerle buluşuyor. Bu hafta oynanacak maçların yayın bilgileri şöyle:

Liverpool - Galatasaray: TRT 1 (Canlı ve şifresiz)

TRT 1 (Canlı ve şifresiz) Diğer tüm maçlar: Tabii platformu (Canlı ve şifreli)

Bu nedenle futbolseverler özellikle Liverpool - Galatasaray karşılaşmasını TRT 1 üzerinden ücretsiz olarak izleyebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SALI GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

Saat Maç 20:45 Sporting CP - Bodo Glimt 23:00 Arsenal - Bayer Leverkusen 23:00 Chelsea - PSG 23:00 Manchester City - Real Madrid

Salı günü oynanacak karşılaşmalar arasında özellikle Manchester City - Real Madrid mücadelesi haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇARŞAMBA GÜNÜ MAÇ PROGRAMI

Saat Maç 20:45 Barcelona - Newcastle United 23:00 Bayern Münih - Atalanta 23:00 Liverpool - Galatasaray 23:00 Tottenham - Atletico Madrid

Çarşamba akşamı ise futbolseverleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Özellikle Liverpool - Galatasaray karşılaşması Türkiye’de en çok merak edilen maçların başında geliyor.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Bu hafta Şampiyonlar Ligi fikstüründe Avrupa futbolunun dev kulüplerini karşı karşıya getiren önemli mücadeleler bulunuyor. Özellikle aşağıdaki karşılaşmalar futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Bu karşılaşmalar hem yıldız futbolcular hem de yüksek rekabet seviyesi nedeniyle haftanın en dikkat çeken Şampiyonlar Ligi maçları arasında gösteriliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maç programı Avrupa futbolunun en güçlü takımlarını karşı karşıya getiriyor. Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüpler sahaya çıkarken, Türk futbolseverlerin gözü ise Liverpool - Galatasaray maçında olacak.

Şampiyonlar Ligi heyecanı hem Tabii platformunda hem de TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam edecek.