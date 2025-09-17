Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi yayın hakları

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Avrupa’nın en güçlü 36 takımı sahneye çıkarken, futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Devler Ligi, hem televizyon hem de dijital platformlarda izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonu yayın hakları TRT’de bulunuyor. Buna göre Devler Ligi karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve dijital platform TRT Tabii üzerinden izlenebilecek.

TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından bazı maçlar şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

ekranlarından bazı maçlar şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Tüm maçlara erişim sağlamak isteyenler için ise TRT Tabii Spor platformu devrede olacak.

TRT, hangi maçların şifresiz yayınlanacağını resmi yayın akışında maç günleri açıklayacak.

TRT TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ

Tabii platformu, izleyicilere ücretsiz ve ücretli (Premium) paketler sunuyor.

Ücretsiz paket → TRT içerikleri ve canlı yayın kanalları erişime açık.

→ TRT içerikleri ve canlı yayın kanalları erişime açık. Premium paket → Aylık 99 TL karşılığında reklamsız içerik, çevrimdışı izleme ve özel yapımlardan yararlanılabiliyor.

Böylece futbolseverler, Galatasaray’ın da mücadele edeceği 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT ekranlarından veya TRT Tabii üzerinden takip edebilecek.