  • 04.05.2026 12:31
  • Güncelleme: 04.05.2026 12:38
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi maçları TRT'den yayınlanacak mı?

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş karşılaşmalarıyla finalistler belli oluyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda gözler Londra ve Münih’te oynanacak kritik mücadelelere çevrildi.

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal, yarın TSİ 22.00’de Emirates Stadı’nda Atletico Madrid’i ağırlayacak.

İki ekip de finale yükselmek için sahaya çıkacak.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK

Diğer yarı finalde ise Bayern Münih, deplasmanda 5-4 kaybettiği ilk maçın rövanşında çarşamba günü TSİ 22.00’de Allianz Arena’da Paris Saint-Germain’i konuk edecek.

İki karşılaşma da TRT 1 ekranlarından ve TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden canlı yayınlanacak. Avrupa futbolunda sezonun en kritik eşiklerinden biri olarak görülen bu maçların ardından finale yükselen takımlar netlik kazanacak.

