Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunda rövanş maçları tamamlandı. Devler Ligi'nde dün oynanan karşılaşmaların ardından 6 takım daha bir üst tura yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu rövanşında 6 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan maçların ardından Slovan Bratislava, Kİ Klaksvik, Petrocub, Ludogorets, Rigas Skola ve Borac, 2’nci tura çıkma başarısı gösterdi.
Organizasyonda, UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Celje, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints de 2. eleme turuna çıkmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda dün (17 Temmuz Çarşamba) oynanan 6 eşleşmedeki maçların sonuçları şöyle:
Struga-Slovan Bratislava: 1-2, 2,4
Differdange-Kİ Klaksvik: 0-0, 0-2
Petrocub-Ordabasy: 1-0, 0-0
Dinamo Batumi-Ludogorets: 1-0, 1-3
Larne-Rigas Skola: 0-4, 0-3
Egnatia-Borac: 2-1, 0-1 (1-4 penaltılarla)
FENERBAHÇE LUGANO İLE KARŞILAŞACAK
2023-24 sezonunda Türkiye Süper Ligi’ni 2’nci sırada bitiren Fenerbahçe, turnuvaya 2’nci eleme turundan itibaren dahil olacak. İsviçre ekiplerinden Lugano ile eşleşen sarı lacivertliler ilk maçını 23 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacak.
Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz Salı günü İstanbul’da oynanacak.
Galatasaray ise turnuvaya play-off turundan itibaren dahil olacak.