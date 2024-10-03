Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın sonuçları ve puan durumu
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Bayern Münih ve Real Madrid'in uzun süreli mağlup olmama serileri sona ererken liderlik koltuğuna Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund oturdu.
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Benfica, kendi sahasında Atletico Madrid'i 4-0 yenerken Kerem Aktürkoğlu takımının ilk golünü kaydetti. Dördüncü golü ise penaltıdan Orkun Kökçü attı.
Deplasmanda Lille'e kaybeden Real Madrid bütün kulvarlarda 36 maçlık mağlup olmama serisi sona erdi. Madrid ekibi en son ocak ayında İspanya Kral Kupası maçında Atletico Madrid'e kaybetmişti.
Deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 kaybeden Bayern Münih'in ise Şampiyonlar Ligi gruplarında 42 maç üst üste kaybetmeme serisi sona erdi.
Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya): 0-3
- Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda): 2-3
- Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0
- Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya): 2-3
- Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa): 2-2
- Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 1-0
- Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 1-0
- Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 0-1
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:
1. Borussia Dortmund | 6 puan
2. Brest | 6 puan
3. Benfica | 6 puan
4. Bayer Leverkusen | 6 puan
5. Liverpool | 6 puan
6. Aston Villa | 6 puan
7. Juventus | 6 puan
8. Manchester City | 4 puan
9. Inter | 4 puan
10. Sparta Prag | 4 puan
11. Atalanya | 4 puan
12. Sporting | 4 puan
13. Arsenal | 4 puan
14. Monaco | 4 puan
15. Bayern Münih | 3 puan
16. Barcelona | 3 puan
17. Real Madrid | 3 puan
18. Lille | 3 puan
19. PSG | 3 puan
20. Celtic | 3 puan
21. Club Brugge | 3 puan
22. Feyenoord | 3 puan
23. Atletico Madrid | 3 puan
24. PSV | 1 puan
25. Stuttgart | 1 puan
26. Bologna | 1 puan
27. Shakhtar Donetsk | 1 puan
28. Dinamo Zagreb | 1 puan
29. RB Leipzig | 0 puan
30. Girona | 0 puan
31. Sturm Graz | 0 puan
32. Milan | 0 puan
33. Kızılyıldız | 0 puan
34. RB Salzburg | 0 puan
35. Slovan Bratislava | 0 puan
36. Young Boys | 0 puan