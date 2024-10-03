Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın sonuçları ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Bayern Münih ve Real Madrid'in uzun süreli mağlup olmama serileri sona ererken liderlik koltuğuna Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund oturdu.

Spor
  • 03.10.2024 09:37
  • Giriş: 03.10.2024 09:37
  • Güncelleme: 03.10.2024 09:58
Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın sonuçları ve puan durumu
Fotoğraf: DepoPhotos

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Benfica, kendi sahasında Atletico Madrid'i 4-0 yenerken Kerem Aktürkoğlu takımının ilk golünü kaydetti. Dördüncü golü ise penaltıdan Orkun Kökçü attı.

Deplasmanda Lille'e kaybeden Real Madrid bütün kulvarlarda 36 maçlık mağlup olmama serisi sona erdi. Madrid ekibi en son ocak ayında İspanya Kral Kupası maçında Atletico Madrid'e kaybetmişti.

Deplasmanda Aston Villa'ya 1-0 kaybeden Bayern Münih'in ise Şampiyonlar Ligi gruplarında 42 maç üst üste kaybetmeme serisi sona erdi.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya): 0-3

  • Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda): 2-3

  • Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0

  • Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya): 2-3

  • Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa): 2-2

  • Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 1-0

  • Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 1-0

  • Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 0-1

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1. Borussia Dortmund | 6 puan

2. Brest | 6 puan

3. Benfica | 6 puan

4. Bayer Leverkusen | 6 puan

5. Liverpool | 6 puan

6. Aston Villa | 6 puan

7. Juventus | 6 puan

8. Manchester City | 4 puan

9. Inter | 4 puan

10. Sparta Prag | 4 puan

11. Atalanya | 4 puan

12. Sporting | 4 puan

13. Arsenal | 4 puan

14. Monaco | 4 puan

15. Bayern Münih | 3 puan

16. Barcelona | 3 puan

17. Real Madrid | 3 puan

18. Lille | 3 puan

19. PSG | 3 puan

20. Celtic | 3 puan

21. Club Brugge | 3 puan

22. Feyenoord | 3 puan

23. Atletico Madrid | 3 puan

24. PSV | 1 puan

25. Stuttgart | 1 puan

26. Bologna | 1 puan

27. Shakhtar Donetsk | 1 puan

28. Dinamo Zagreb | 1 puan

29. RB Leipzig | 0 puan

30. Girona | 0 puan

31. Sturm Graz | 0 puan

32. Milan | 0 puan

33. Kızılyıldız | 0 puan

34. RB Salzburg | 0 puan

35. Slovan Bratislava | 0 puan

36. Young Boys | 0 puan

BirGün'e Abone Ol