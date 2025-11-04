Şampiyonlar Ligi'nde 23.00 seansı: Anfield'da ilk yarıda gol sesi yok

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4'üncü haftanın en önemli karşılaşmalarının oynandığı salı gününde futbolseverler büyük bir heyecan yaşıyor.

PSG'nin Bayern Münih'i konuk ettiği müthiş karşılamanın ilk yarısı 2-0 Bayern Münih üstünlüğüyle tamamladı. Alman temsilcisinin gollerini 4 ve 32'nci dakikada Luis Diaz kaydetti. PSG'nin 22'nci dakikada Ousman Dembele'yle bulduğu gol ise VAR tarafından iptal edildi. Bayern'de Luis Diaz 45'inci dakikada kırmızı kart gördü.



Günün diğer büyük maçında ise Liverpool, Anfield'da Real Madrid'i konuk ediyor. Karşılaşmanun ilk devresinde gol sesi çıkmadı.

İlk yarısı biten diğer maçlar şu şekilde:





Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise: 1-0

Bodo/Glimt-Monaco: 0-1

Juventus-Sporting: 1-1

Olimpiakos-PSV: 1-0

Tottenham-Kopenhag: 1-0.