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Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor: İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Fenerbahçe, çarşamba günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak.

Spor
  • 04.08.2025 10:32
  • Giriş: 04.08.2025 10:32
  • Güncelleme: 04.08.2025 10:34
Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor: İşte maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)

6 Ağustos Çarşamba:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe

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