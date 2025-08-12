Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları bugün oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, bugün oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Böylece play-off turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler kesinleşecek.

Spor
  • 12.08.2025 09:33
  • Giriş: 12.08.2025 09:33
  • Güncelleme: 12.08.2025 09:37
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, bu akşam oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında bugün yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Ligde 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle::

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

20.00 Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda) (1-2)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç) (0-0)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya) (0-3)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)

20.30 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (1-0)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat (Kazakistan) (0-1)

21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya) (3-1)

22.00 Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) (2-0)

