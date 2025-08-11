Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.
Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Ligde 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)
20.00 Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda) (1-2)
20.00 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç) (0-0)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya) (0-3)
20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)
20.30 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (1-0)
21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat (Kazakistan) (0-1)
21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya) (3-1)
22.00 Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) (2-0)