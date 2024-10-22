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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde yeni hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor. TSİ 22.00'da geçen senenin finalinde karşılaşan Real Madrid ile Borussia Dortmund birbirine rakip olacak.

Spor
  • 22.10.2024 09:48
  • Giriş: 22.10.2024 09:48
  • Güncelleme: 22.10.2024 10:06
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor.

Günün ilgi çeken maçında geçen sene finalde karşılaşan Real Madrid ve Borussia Dortmund, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

Dortmund, ilk iki maç sonunda lider durumda bulunuyor.

Turnuvada bu akşamın programı şöyle:

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