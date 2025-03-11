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Şampiyonlar Ligi'nde 4 çeyrek finalist belli olacak: Günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor. Bu gece ilk 4 çeyrek finalist belli olacak. Gecenin dikkat çeken maçında turnuvanın favorilerinden Liverpool ile PSG karşı karşıya gelecek.

Spor
  • 11.03.2025 09:24
  • Giriş: 11.03.2025 09:24
  • Güncelleme: 11.03.2025 09:32
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde 4 çeyrek finalist belli olacak: Günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bu akşam başlayacak.

Bu akşam ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

Bugün:

20.45: Barcelona - Benfica (1-0)

23.00: Liverpool - Paris Saint-Germain (1-0)

23.00: Inter - Feyenoord (2-0)

23.00: Bayer Leverkusen - Bayern Münih (0-3)

Turnuvada yarın ise şu maçlar oynanacak:

20.45: Lille - Borussia Dortmund (1-1)

23.00: Aston Villa - Club Brugge (3-1)

23.00: Atletico Madrid - Real Madrid (1-2)

23.00: Arsenal - PSV (7-1)

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