Şampiyonlar Ligi'nde 4 çeyrek finalist belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler dün oynanan maçların ardından belli oldu. Gecenin dikkat çeken maçında Liverpool'u penaltılarda geçen PSG çeyrek finale yükseldi. Son sekiz takım arasına adlarını yazdıran diğer ekipler Barcelona, Inter ve Bayern Münih oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları dün başladı. Çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu.
Gecenin merakla beklenen karşılaşmasında tur atlayan taraf PSG oldu. İlk maçı kendi sahasında 1-0 kaybeden PSG, rövanşta Anfield Road'da Liverpool'a karşı Dembele'nin 12. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Normal süresi ve uzatmaları 1-0 biten maçı penaltılarda 4-1 kazanan PSG, güçlü rakibini eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şekilde oldu:
Liverpool 0-1 PGS (1-4)
Barcelona 3-1 Benfica
Inter 2-1 Feyenoord
Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Münih
Dün oynanan karşılaşmaların ardından Inter, Bayern Münih, Barcelona ve PSG çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Inter ile Bayern Münih eşleşti. Kalan 4 çeyrek finalist bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.
Bu akşamın programı şu şekilde:
20.45: Lille - Borussia Dortmund (1-1)
23.00: Aston Villa - Club Brugge (3-1)
23.00: Atletico Madrid - Real Madrid (1-2)
23.00: Arsenal - PSV (7-1)