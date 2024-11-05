Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor: Günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında son şampiyon Real Madrid, kendi sahasında Milan'ı konuk edecek.

Madrid ekibi, Barcelona'ya karşı aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından ilk kez sahaya çıkacak. Maç TSİ 23.00'da başlayacak.

Günün dikkat çeken bir diğer karşılaşmasında Premier Lig lideri Liverpool, son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen ile Anfield Road'a karşı karşıya gelecek.

Bugünün programı şu şekilde:

20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)

23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)