Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın (5 Kasım Salı) başlayacak.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Rela Madrid ile Milan karşı karşıya gelecek.

Öne çıkan bir diğer karşılaşma ise İnter ile Arsenal arasında İtalya'da oynanacak.

"Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)

23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

6 Kasım Çarşamba

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)