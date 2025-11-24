Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor: Haftanın programı

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, yarın oynanacak beşinci hafta maçlarıyla devam edecek. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda hafta, yarın ve çarşamba günü yapılacak mücadelelerle tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftanın maç programı şöyle:

Yarın

20.45 Ajax-Benfica

20.45 Galatasaray-Union Saint-Gilloise

23.00 Manchester City-Bayer Leverkusen

23.00 Chelsea-Barcelona

23.00 Borussia Dortmund-Villarreal

23.00 Napoli-Karabağ

23.00 Slavia Prag-Athletic Bilbao

23.00 Bodo/Glimt-Juventus

23.00 Olimpik Marsilya-Newcastle United

26 Kasım Çarşamba

20.45 Kopenhag-Kairat

20.45 Pafos-Monaco

23.00 Paris Saint-Germain-Tottenham

23.00 Liverpool-PSV

23.00 Arsenal-Bayern Münih

23.00 Atletico Madrid-Inter

23.00 Eintracht Frankfurt-Atalanta

23.00 Sporting-Club Brugge

23.00 Olimpiakos-Real Madrid