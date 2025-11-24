Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor: Haftanın programı
Devler Ligi'nde beşinci hafta heyecanı başlıyor. Birbirinden çekişmeli maçların oynanacağı haftada takımlar kıyasıya mücadele verecek.
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, yarın oynanacak beşinci hafta maçlarıyla devam edecek. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda hafta, yarın ve çarşamba günü yapılacak mücadelelerle tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde 5. haftanın maç programı şöyle:
Yarın
20.45 Ajax-Benfica
20.45 Galatasaray-Union Saint-Gilloise
23.00 Manchester City-Bayer Leverkusen
23.00 Chelsea-Barcelona
23.00 Borussia Dortmund-Villarreal
23.00 Napoli-Karabağ
23.00 Slavia Prag-Athletic Bilbao
23.00 Bodo/Glimt-Juventus
23.00 Olimpik Marsilya-Newcastle United
26 Kasım Çarşamba
20.45 Kopenhag-Kairat
20.45 Pafos-Monaco
23.00 Paris Saint-Germain-Tottenham
23.00 Liverpool-PSV
23.00 Arsenal-Bayern Münih
23.00 Atletico Madrid-Inter
23.00 Eintracht Frankfurt-Atalanta
23.00 Sporting-Club Brugge
23.00 Olimpiakos-Real Madrid