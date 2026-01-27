Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta | Galatasaray'ın Maçı Bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi maçları bu hafta hangi gün ve saat kaçta başlıyor? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kaç puanda ve play-off şansı var mı? Tüm yanıtlar haberimizde.
Futbolseverler “Şampiyonlar Ligi maçları bugün mü”, “Galatasaray'ın maçı hangi kanalda” ve “Şampiyonlar Ligi puan durumu” gibi soruların yanıtlarını arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanırken, özellikle Galatasaray – Manchester City mücadelesi haftanın en çok konuşulan maçları arasında yer alıyor.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BUGÜN MÜ?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maçında Manchester City ile 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Maç Yayın Bilgileri
- Galatasaray – Manchester City: TRT 1 (canlı, şifresiz)
- Diğer Şampiyonlar Ligi maçları: tabii platformu (şifreli)
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA OYNANACAK MAÇLAR
Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta oynanacak tüm maçlar 23.00’te başlayacak. Öne çıkan karşılaşmalar arasında PSG – Newcastle United, Bayern Münih – PSV ve Barcelona – Kopenhag mücadeleleri de yer alıyor.
- 23:00 – Pafos - Slavia Prag
- 23:00 – PSV - Bayern Münih
- 23:00 – Monaco - Juventus
- 23:00 – Ajax - Olympiakos
- 23:00 – Man. City - Galatasaray
- 23:00 – PSG - Newcastle Utd
- 23:00 – Ath Bilbao - Sporting CP
- 23:00 – B. Leverkusen - Villarreal
- 23:00 – Atl Madrid - Bodo Glimt
- 23:00 – Arsenal - K. Almaty
- 23:00 – Club Brugge - Marsilya
- 23:00 – B. Dortmund - Inter
- 23:00 – Napoli - Chelsea
- 23:00 – E. Frankfurt - Tottenham
- 23:00 – Benfica - Real Madrid
- 23:00 – U. S. Gilloise - Atalanta
- 23:00 – Barcelona - Kopenhag
- 23:00 – Liverpool - Karabağ
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan yeni formatta, takımlar tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Bu sistemde:
- İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor.
- 9-24. sıralar play-off turuna kalıyor.
- Play-off turunu geçen takımlar son 16’ya adını yazdırıyor.
GALATASARAY KAÇ PUANLA KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray, 7 maç sonunda topladığı 10 puan ile lig aşamasında 17. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sıralamayla ilk 24 içinde yer alarak play-off hattında konumlanmış durumda.
Galatasaray'ın Play-off Şansı Var mı?
Galatasaray’ın ilk 8’e girme ihtimali bulunmuyor. Ancak mevcut puan durumu itibarıyla büyük oranda 24’ü garantilemiş durumda. Manchester City karşısında alınacak puan veya puanlar, Galatasaray’ın play-off eşleşmesindeki konumunu doğrudan etkileyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Arsenal
|21
|+18
|2
|Bayern Münih
|18
|+13
|3
|Real Madrid
|15
|+11
|4
|Liverpool
|15
|+6
|5
|Tottenham
|14
|+8
|6
|PSG
|13
|+10
|7
|Newcastle Utd
|13
|+10
|8
|Chelsea
|13
|+6
|9
|Barcelona
|13
|+5
|10
|Sporting CP
|13
|+5
|17
|Galatasaray
|10
|0
Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta tüm gözler Galatasaray – Manchester City maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar play-off biletini cebine koymuş durumda ancak alacağı sonuç, bir sonraki turdaki rakibini ve avantaj durumunu belirleyecek. Yeni formatın getirdiği rekabet ortamında her puan büyük önem taşırken, Galatasaray için bu karşılaşma prestij ve sıralama açısından kritik bir sınav olacak.