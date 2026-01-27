Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta | Galatasaray'ın Maçı Bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler “Şampiyonlar Ligi maçları bugün mü”, “Galatasaray'ın maçı hangi kanalda” ve “Şampiyonlar Ligi puan durumu” gibi soruların yanıtlarını arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanırken, özellikle Galatasaray – Manchester City mücadelesi haftanın en çok konuşulan maçları arasında yer alıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI BUGÜN MÜ?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maçında Manchester City ile 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç Yayın Bilgileri

Galatasaray – Manchester City: TRT 1 (canlı, şifresiz)

TRT 1 (canlı, şifresiz) Diğer Şampiyonlar Ligi maçları: tabii platformu (şifreli)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA OYNANACAK MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta oynanacak tüm maçlar 23.00’te başlayacak. Öne çıkan karşılaşmalar arasında PSG – Newcastle United, Bayern Münih – PSV ve Barcelona – Kopenhag mücadeleleri de yer alıyor.

23:00 – Pafos - Slavia Prag

– Pafos - Slavia Prag 23:00 – PSV - Bayern Münih

– PSV - Bayern Münih 23:00 – Monaco - Juventus

– Monaco - Juventus 23:00 – Ajax - Olympiakos

– Ajax - Olympiakos 23:00 – Man. City - Galatasaray

– Man. City - Galatasaray 23:00 – PSG - Newcastle Utd

– PSG - Newcastle Utd 23:00 – Ath Bilbao - Sporting CP

– Ath Bilbao - Sporting CP 23:00 – B. Leverkusen - Villarreal

– B. Leverkusen - Villarreal 23:00 – Atl Madrid - Bodo Glimt

– Atl Madrid - Bodo Glimt 23:00 – Arsenal - K. Almaty

– Arsenal - K. Almaty 23:00 – Club Brugge - Marsilya

– Club Brugge - Marsilya 23:00 – B. Dortmund - Inter

– B. Dortmund - Inter 23:00 – Napoli - Chelsea

– Napoli - Chelsea 23:00 – E. Frankfurt - Tottenham

– E. Frankfurt - Tottenham 23:00 – Benfica - Real Madrid

– Benfica - Real Madrid 23:00 – U. S. Gilloise - Atalanta

– U. S. Gilloise - Atalanta 23:00 – Barcelona - Kopenhag

– Barcelona - Kopenhag 23:00 – Liverpool - Karabağ

Bu hafta listelenen tüm Şampiyonlar Ligi maçları 23.00’te başlayacaktır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan yeni formatta, takımlar tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Bu sistemde:

İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9-24. sıralar play-off turuna kalıyor.

play-off turuna kalıyor. Play-off turunu geçen takımlar son 16’ya adını yazdırıyor.

GALATASARAY KAÇ PUANLA KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, 7 maç sonunda topladığı 10 puan ile lig aşamasında 17. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sıralamayla ilk 24 içinde yer alarak play-off hattında konumlanmış durumda.

Galatasaray'ın Play-off Şansı Var mı?

Galatasaray’ın ilk 8’e girme ihtimali bulunmuyor. Ancak mevcut puan durumu itibarıyla büyük oranda 24’ü garantilemiş durumda. Manchester City karşısında alınacak puan veya puanlar, Galatasaray’ın play-off eşleşmesindeki konumunu doğrudan etkileyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

Sıra Takım Puan Averaj 1 Arsenal 21 +18 2 Bayern Münih 18 +13 3 Real Madrid 15 +11 4 Liverpool 15 +6 5 Tottenham 14 +8 6 PSG 13 +10 7 Newcastle Utd 13 +10 8 Chelsea 13 +6 9 Barcelona 13 +5 10 Sporting CP 13 +5 17 Galatasaray 10 0

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü?

Galatasaray, Manchester City ile 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te karşılaşacak.

Galatasaray'ın maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT 1’de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray ilk 8'e kalabilir mi?

Hayır. Galatasaray’ın ilk 8 şansı bulunmuyor ancak ilk 24’ü büyük oranda garantileyerek play-off’a kaldı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta tüm gözler Galatasaray – Manchester City maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar play-off biletini cebine koymuş durumda ancak alacağı sonuç, bir sonraki turdaki rakibini ve avantaj durumunu belirleyecek. Yeni formatın getirdiği rekabet ortamında her puan büyük önem taşırken, Galatasaray için bu karşılaşma prestij ve sıralama açısından kritik bir sınav olacak.