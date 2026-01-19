Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak? (20-21 Ocak 2026 Haftası)

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yine heyecan dorukta. Tüm Türkiye'de gözler ise Galatasaray'ın maçında olacak. Galatasaray hangi takımla hangi gün ve saat kaçta oynayacak? Galatasaray'ın maçı bugün mü? Haftanın öne çıkan maçları neler ve maçlar hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 19.01.2026 13:46
  • Giriş: 19.01.2026 13:46
  • Güncelleme: 19.01.2026 13:46
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 7. maç günüyle yeniden yükseliyor. Avrupa’nın dev kulüpleri 20-21 Ocak tarihlerinde kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu hafta Galatasaray – Atletico Madrid, Real Madrid – Monaco ve Marsilya – Liverpool gibi maçlar futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. MAÇ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI (20-21 OCAK)

20 Ocak Salı Maçları

SaatEv SahibiDeplasman
18:30Kairat AlmatyClub Brugge
20:45Bodø/GlimtManchester City
23:00FC CopenhagenNapoli
23:00InterArsenal
23:00OlympiakosLeverkusen
23:00Real MadridMonaco
23:00SportingPSG
23:00TottenhamDortmund
23:00VillarrealAjax

21 Ocak Çarşamba Maçları

SaatEv SahibiDeplasman
20:45GalatasarayAtl. Madrid
20:45QarabagFrankfurt
23:00AtalantaAth. Bilbao
23:00BayernRoyale Union SG
23:00ChelseaPafos
23:00JuventusBenfica
23:00MarsilyaLiverpool
23:00NewcastlePSV
23:00Slavia PragBarcelona

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Galatasaray – Atletico Madrid

Rams Park’ta oynanacak mücadele, haftanın en çok konuşulacak maçları arasında gösteriliyor. Galatasaray sahasında kritik bir sınava çıkarken, Atletico Madrid de deplasmanda önemli bir test verecek.

Real Madrid – Monaco

Real Madrid’in sahasında Monaco’yu ağırlayacağı karşılaşma, üst düzey bir rekabet vadediyor. Maçın sonucu, haftanın genel dengesini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında.

Marsilya – Liverpool

Marsilya ile Liverpool arasındaki mücadele, iki takımın temposu ve baskı gücüyle dikkat çekiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçların başında geliyor.

Bodø/Glimt – Manchester City

Manchester City deplasmanda Bodø/Glimt’e konuk olacak. Bu karşılaşma da haftanın sürprize açık maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Galatasaray - Atletico Madrid Maçı ise TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 7. maç günü maçları hangi gün oynanacak?

Maçlar 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günleri oynanacak.

Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, 21 Ocak günü saat 20:45’te Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Maçlar Türkiye saatiyle kaçta başlayacak?

Karşılaşmalar 18:30, 20:45 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Maçlar TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

SONUÇ

Şampiyonlar Ligi’nde 20-21 Ocak tarihleri futbolseverler için adeta bir futbol şölenine dönüşecek. Galatasaray – Atletico Madrid maçının yanı sıra Real Madrid – Monaco ve Marsilya – Liverpool gibi dev mücadeleler, haftanın gündemini belirleyecek.

