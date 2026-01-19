Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak? (20-21 Ocak 2026 Haftası)
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yine heyecan dorukta. Tüm Türkiye'de gözler ise Galatasaray'ın maçında olacak. Galatasaray hangi takımla hangi gün ve saat kaçta oynayacak? Galatasaray'ın maçı bugün mü? Haftanın öne çıkan maçları neler ve maçlar hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 7. maç günüyle yeniden yükseliyor. Avrupa’nın dev kulüpleri 20-21 Ocak tarihlerinde kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu hafta Galatasaray – Atletico Madrid, Real Madrid – Monaco ve Marsilya – Liverpool gibi maçlar futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. MAÇ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI (20-21 OCAK)
20 Ocak Salı Maçları
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|18:30
|Kairat Almaty
|Club Brugge
|20:45
|Bodø/Glimt
|Manchester City
|23:00
|FC Copenhagen
|Napoli
|23:00
|Inter
|Arsenal
|23:00
|Olympiakos
|Leverkusen
|23:00
|Real Madrid
|Monaco
|23:00
|Sporting
|PSG
|23:00
|Tottenham
|Dortmund
|23:00
|Villarreal
|Ajax
21 Ocak Çarşamba Maçları
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|20:45
|Galatasaray
|Atl. Madrid
|20:45
|Qarabag
|Frankfurt
|23:00
|Atalanta
|Ath. Bilbao
|23:00
|Bayern
|Royale Union SG
|23:00
|Chelsea
|Pafos
|23:00
|Juventus
|Benfica
|23:00
|Marsilya
|Liverpool
|23:00
|Newcastle
|PSV
|23:00
|Slavia Prag
|Barcelona
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Galatasaray – Atletico Madrid
Rams Park’ta oynanacak mücadele, haftanın en çok konuşulacak maçları arasında gösteriliyor. Galatasaray sahasında kritik bir sınava çıkarken, Atletico Madrid de deplasmanda önemli bir test verecek.
Real Madrid – Monaco
Real Madrid’in sahasında Monaco’yu ağırlayacağı karşılaşma, üst düzey bir rekabet vadediyor. Maçın sonucu, haftanın genel dengesini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında.
Marsilya – Liverpool
Marsilya ile Liverpool arasındaki mücadele, iki takımın temposu ve baskı gücüyle dikkat çekiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçların başında geliyor.
Bodø/Glimt – Manchester City
Manchester City deplasmanda Bodø/Glimt’e konuk olacak. Bu karşılaşma da haftanın sürprize açık maçlarından biri olarak öne çıkıyor.
MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Galatasaray - Atletico Madrid Maçı ise TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi 7. maç günü maçları hangi gün oynanacak?
Maçlar 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günleri oynanacak.
Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, 21 Ocak günü saat 20:45’te Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Maçlar Türkiye saatiyle kaçta başlayacak?
Karşılaşmalar 18:30, 20:45 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Maçlar TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
SONUÇ
Şampiyonlar Ligi’nde 20-21 Ocak tarihleri futbolseverler için adeta bir futbol şölenine dönüşecek. Galatasaray – Atletico Madrid maçının yanı sıra Real Madrid – Monaco ve Marsilya – Liverpool gibi dev mücadeleler, haftanın gündemini belirleyecek.