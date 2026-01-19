Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak? (20-21 Ocak 2026 Haftası)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 7. maç günüyle yeniden yükseliyor. Avrupa’nın dev kulüpleri 20-21 Ocak tarihlerinde kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu hafta Galatasaray – Atletico Madrid, Real Madrid – Monaco ve Marsilya – Liverpool gibi maçlar futbolseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 7. MAÇ GÜNÜ MAÇ PROGRAMI (20-21 OCAK)

20 Ocak Salı Maçları

Saat Ev Sahibi Deplasman 18:30 Kairat Almaty Club Brugge 20:45 Bodø/Glimt Manchester City 23:00 FC Copenhagen Napoli 23:00 Inter Arsenal 23:00 Olympiakos Leverkusen 23:00 Real Madrid Monaco 23:00 Sporting PSG 23:00 Tottenham Dortmund 23:00 Villarreal Ajax

21 Ocak Çarşamba Maçları

Saat Ev Sahibi Deplasman 20:45 Galatasaray Atl. Madrid 20:45 Qarabag Frankfurt 23:00 Atalanta Ath. Bilbao 23:00 Bayern Royale Union SG 23:00 Chelsea Pafos 23:00 Juventus Benfica 23:00 Marsilya Liverpool 23:00 Newcastle PSV 23:00 Slavia Prag Barcelona

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Galatasaray – Atletico Madrid

Rams Park’ta oynanacak mücadele, haftanın en çok konuşulacak maçları arasında gösteriliyor. Galatasaray sahasında kritik bir sınava çıkarken, Atletico Madrid de deplasmanda önemli bir test verecek.

Real Madrid – Monaco

Real Madrid’in sahasında Monaco’yu ağırlayacağı karşılaşma, üst düzey bir rekabet vadediyor. Maçın sonucu, haftanın genel dengesini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında.

Marsilya – Liverpool

Marsilya ile Liverpool arasındaki mücadele, iki takımın temposu ve baskı gücüyle dikkat çekiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçların başında geliyor.

Bodø/Glimt – Manchester City

Manchester City deplasmanda Bodø/Glimt’e konuk olacak. Bu karşılaşma da haftanın sürprize açık maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Galatasaray - Atletico Madrid Maçı ise TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi 7. maç günü maçları hangi gün oynanacak?

Maçlar 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günleri oynanacak.

Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, 21 Ocak günü saat 20:45’te Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Maçlar Türkiye saatiyle kaçta başlayacak?

Karşılaşmalar 18:30, 20:45 ve 23:00 saatlerinde başlayacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Maçlar TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

SONUÇ

Şampiyonlar Ligi’nde 20-21 Ocak tarihleri futbolseverler için adeta bir futbol şölenine dönüşecek. Galatasaray – Atletico Madrid maçının yanı sıra Real Madrid – Monaco ve Marsilya – Liverpool gibi dev mücadeleler, haftanın gündemini belirleyecek.