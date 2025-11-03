Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak? (4-5 Kasım 2025 Haftası)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor! Avrupa'nın dev kulüpleri, grup aşamasında kritik maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta futbolseverleri dev mücadeleler bekliyor: Real Madrid-Liverpool, PSG-Bayern Münih, Ajax-Galatasaray ve Juventus-Sporting Lizbon karşılaşmaları nefesleri kesecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 4-5 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI

İşte 4-5 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının tam listesi:

Tarih Saat Ev Sahibi Deplasman 4 Kasım Salı 20:45 Napoli Eintracht Frankfurt 4 Kasım Salı 20:45 Slavia Prag Arsenal 4 Kasım Salı 23:00 Atletico Madrid Union Saint-Gilloise 4 Kasım Salı 23:00 Liverpool Real Madrid 4 Kasım Salı 23:00 Tottenham Kopenhag 4 Kasım Salı 23:00 Olympiakos PSV 4 Kasım Salı 23:00 Juventus Sporting Lizbon 4 Kasım Salı 23:00 PSG Bayern Münih 4 Kasım Salı 23:00 Bodø/Glimt Monaco 5 Kasım Çarşamba 20:45 Pafos Villarreal 5 Kasım Çarşamba 20:45 Karabağ Chelsea 5 Kasım Çarşamba 23:00 Manchester City Borussia Dortmund 5 Kasım Çarşamba 23:00 Newcastle United Athletic Bilbao 5 Kasım Çarşamba 23:00 Ajax Galatasaray 5 Kasım Çarşamba 23:00 Club Brugge Barcelona 5 Kasım Çarşamba 23:00 Benfica Leverkusen 5 Kasım Çarşamba 23:00 İnter Kairat

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Liverpool - Real Madrid: Son yılların en büyük rekabetlerinden biri. Anfield’da dev rövanş niteliğinde bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.

Son yılların en büyük rekabetlerinden biri. Anfield’da dev rövanş niteliğinde bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. PSG - Bayern Münih: İki devin güç gösterisi. Mbappé ve Kane’in performansı maçın kaderini belirleyebilir.

İki devin güç gösterisi. Mbappé ve Kane’in performansı maçın kaderini belirleyebilir. Ajax - Galatasaray: Türk temsilcisi Galatasaray zorlu deplasmanda puan arayacak.

Türk temsilcisi Galatasaray zorlu deplasmanda puan arayacak. Juventus - Sporting Lizbon: İtalya’da taktik savaşları sahne alacak.

MAÇ YAYIN SAATLERİ VE KANALLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Tüm maçlar TRT 1, TRT Spor ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23:00’te Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Maç TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Haftanın en dikkat çekici maçı hangisi?

Liverpool - Real Madrid ve PSG - Bayern Münih karşılaşmaları haftanın en çok merak edilen mücadeleleri arasında.

Maçlar Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?

Erken seans maçları 20:45’te, ana seans maçları ise 23:00’te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde 4 ve 5 Kasım 2025 tarihlerinde futbol şöleni yaşanacak. Avrupa devlerinin karşı karşıya geleceği bu haftada futbolseverleri heyecan dolu geceler bekliyor. Galatasaray'ın Ajax deplasmanındaki mücadelesi ise Türkiye'de haftanın en çok konuşulan maçı olmaya aday.