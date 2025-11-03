Şampiyonlar Ligi'nde Bu Hafta Hangi Maçlar Oynanacak? (4-5 Kasım 2025 Haftası)
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta yine heyecan dorukta. Tüm Türkiye'de gözler ise Galatasaray'ın maçında olacak. Galatasaray hangi takımla hangi gün ve saat kaçta oynayacak? Haftanın öne çıkan maçları neler ve maçlar hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor! Avrupa'nın dev kulüpleri, grup aşamasında kritik maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Bu hafta futbolseverleri dev mücadeleler bekliyor: Real Madrid-Liverpool, PSG-Bayern Münih, Ajax-Galatasaray ve Juventus-Sporting Lizbon karşılaşmaları nefesleri kesecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 4-5 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI
İşte 4-5 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının tam listesi:
|Tarih
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|4 Kasım Salı
|20:45
|Napoli
|Eintracht Frankfurt
|4 Kasım Salı
|20:45
|Slavia Prag
|Arsenal
|4 Kasım Salı
|23:00
|Atletico Madrid
|Union Saint-Gilloise
|4 Kasım Salı
|23:00
|Liverpool
|Real Madrid
|4 Kasım Salı
|23:00
|Tottenham
|Kopenhag
|4 Kasım Salı
|23:00
|Olympiakos
|PSV
|4 Kasım Salı
|23:00
|Juventus
|Sporting Lizbon
|4 Kasım Salı
|23:00
|PSG
|Bayern Münih
|4 Kasım Salı
|23:00
|Bodø/Glimt
|Monaco
|5 Kasım Çarşamba
|20:45
|Pafos
|Villarreal
|5 Kasım Çarşamba
|20:45
|Karabağ
|Chelsea
|5 Kasım Çarşamba
|23:00
|Manchester City
|Borussia Dortmund
|5 Kasım Çarşamba
|23:00
|Newcastle United
|Athletic Bilbao
|5 Kasım Çarşamba
|23:00
|Ajax
|Galatasaray
|5 Kasım Çarşamba
|23:00
|Club Brugge
|Barcelona
|5 Kasım Çarşamba
|23:00
|Benfica
|Leverkusen
|5 Kasım Çarşamba
|23:00
|İnter
|Kairat
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
- Liverpool - Real Madrid: Son yılların en büyük rekabetlerinden biri. Anfield’da dev rövanş niteliğinde bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
- PSG - Bayern Münih: İki devin güç gösterisi. Mbappé ve Kane’in performansı maçın kaderini belirleyebilir.
- Ajax - Galatasaray: Türk temsilcisi Galatasaray zorlu deplasmanda puan arayacak.
- Juventus - Sporting Lizbon: İtalya’da taktik savaşları sahne alacak.
MAÇ YAYIN SAATLERİ VE KANALLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
Tüm maçlar TRT 1, TRT Spor ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak izlenebilir.
Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü saat 23:00’te Ajax deplasmanında sahaya çıkacak. Maç TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Haftanın en dikkat çekici maçı hangisi?
Liverpool - Real Madrid ve PSG - Bayern Münih karşılaşmaları haftanın en çok merak edilen mücadeleleri arasında.
Maçlar Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?
Erken seans maçları 20:45’te, ana seans maçları ise 23:00’te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi’nde 4 ve 5 Kasım 2025 tarihlerinde futbol şöleni yaşanacak. Avrupa devlerinin karşı karşıya geleceği bu haftada futbolseverleri heyecan dolu geceler bekliyor. Galatasaray'ın Ajax deplasmanındaki mücadelesi ise Türkiye'de haftanın en çok konuşulan maçı olmaya aday.