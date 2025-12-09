Şampiyonlar Ligi'nde Bugün Hangi Maçlar Var? (9 Aralık 2025 Salı)

Futbolseverlerin gözü bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında olacak. 9 Aralık 2025 Salı gününün fikstürü oldukça yoğun ve dev mücadelelere sahne oluyor. Özellikle “Galatasaray’ın maçı bugün mü?”, “şampiyonlar ligi bugün hangi maçlar var” gibi sorular gün boyunca Google’da yükselen aramalar arasında yer aldı. İşte bugünkü tüm maçlar, saatler ve karşılaşma detayları...

9 ARALIK 2025 SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Aşağıda 9 Aralık günü oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının saat ve rakip bilgileri listelenmiştir. Tüm maç saatleri Türkiye saatine göre hazırlanmıştır.

Saat Karşılaşma 18:30 K. Almaty - Olympiakos 20:45 Bayern Münih - Sporting CP 23:00 Inter - Liverpool 23:00 Monaco - Galatasaray 23:00 Tottenham - Slavia Prag 23:00 U. S. Gilloise - Marsilya 23:00 Barcelona - E. Frankfurt 23:00 Atalanta - Chelsea 23:00 PSV - Atl Madrid

GALATASARAY’IN MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Galatasaray’ın maçı bugün! Temsilcimiz Galatasaray, Fransa temsilcisi Monaco ile saat 23.00’te karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele Salı gecesinin en çok merak edilen müsabakaları arasında yer alıyor.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SAATİ BİLGİLERİ

Şampiyonlar Ligi’nde bugün erken saatlerde başlayacak tek mücadele K. Almaty - Olympiakos karşılaşması olacak. Diğer maçların çoğu 23.00 seansında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN – TÜM MAÇLAR LİSTESİ

9 Aralık 2025 fikstüründe toplam dokuz karşılaşma bulunuyor. Bu karşılaşmaların tamamı aynı gün oynanacak ve gruplardaki sıralamayı yakından etkileyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Galatasaray’ın maçı var mı?

Evet, Galatasaray’ın maçı bugün 23.00’te Monaco deplasmanında oynanacak.

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar oynanacak?

9 Aralık 2025 Salı günü toplam dokuz maç oynanacak. Bayern Münih - Sporting CP, Inter - Liverpool, Monaco - Galatasaray gibi önemli karşılaşmalar bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta?

Maçların büyük bölümü saat 23.00’te başlayacak. Günün ilk karşılaşması ise 18.30’da K. Almaty - Olympiakos mücadelesi.

Galatasaray-Monaco maçı saat kaçta?

Galatasaray - Monaco karşılaşması saat 23.00’te başlayacak.

Galatasaray- Monaco maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1'den naklen izlenebilecek.

9 Aralık 2025 Şampiyonlar Ligi fikstürü birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne oluyor. Galatasaray’ın kritik Monaco deplasmanı ve dev karşılaşmalar futbolseverler için uzun bir akşam vaat ediyor. Tüm maçlar aynı gün oynanacağı için heyecan kesintisiz devam edecek.