Şampiyonlar Ligi'nde Bugünün Maçları | Maçlar Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverlerin gündeminde. Devler Ligi’nde heyecan bu akşam da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Juventus - Galatasaray maçı hangi kanalda? ve Galatasaray maçı şifresiz mi? soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bugünün maçları ve yayın bilgileri.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜNÜN MAÇLARI

Saat Karşılaşma Yayın Bilgisi 20:45 Atalanta - B. Dortmund Tabii (Canlı & Şifreli) 23:00 Juventus - Galatasaray TRT 1 (Canlı & Şifresiz) 23:00 Real Madrid - Benfica Tabii (Canlı & Şifreli) 23:00 PSG - Monaco Tabii (Canlı & Şifreli)

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle “Galatasaray maçı şifresiz mi?” sorusunun yanıtı evet. Karşılaşma saat 23:00’te başlayacak ve TRT 1’den ücretsiz olarak izlenebilecek.

DİĞER ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Atalanta - B. Dortmund, Real Madrid - Benfica ve PSG - Monaco karşılaşmaları ise Tabii platformunda canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek. Bu maçları izlemek isteyen futbolseverlerin Tabii aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında yayın dağılımı şu şekilde:

Galatasaray maçı TRT 1’de canlı ve şifresiz

Diğer karşılaşmalar Tabii platformunda canlı ve şifreli

Bu nedenle “Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?” sorusunun yanıtı maçlara göre değişiyor. Galatasaray’ın karşılaşması TRT 1’de, diğer üç mücadele ise Tabii’de yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam dört kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Özellikle Juventus - Galatasaray maçı TRT 1’de canlı ve şifresiz yayınlanacak olması büyük ilgi görüyor. Diğer üç dev mücadele ise Tabii platformunda ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi heyecanını kaçırmamak için yayın saatlerini ve kanal bilgilerini takip etmeyi unutmayın.