Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan: Dev maçlar var

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray'ın da sahne alacağı günde, Inter-Liverpool, Barcelona-Eintracht Frankfurt gibi önemli karşılaşmalar oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'ne 4'te 4 ile başlayıp son maçında Arsenal'e 3-1 yenilen Bayern Münih, 5 maçta topladığı 10 puanla kendini ilk 8'in içine atan Sporting Lizbon'u konuk edecek.

ÇEKİŞMELİ KARŞILAŞMALAR

İlk maçında PSG'ye 4-0 mağlup olan Atalanta, ardından oynadığı Club Brugge, Marsilya ve Frankfurt'u yenip Slavia Prag ile berabere kalıp 10 puan topladı. Chelsea de benzer şekilde Bayern'e deplasmanda yenilmesi sonrası 4 maçta 10 puan topladı.

İlk 5 maçta Newcastle ve Olimpiakos'u yenen, Club Brugge ile berabere kalan ve PSG, Chelsea maçlarını kaybeden Barcelona, 18. sırada yer alıyor. Frankfurt ise Galatasaray'ı yendikten sonra oynadığı 4 maçta 1 beraberlik alabildi.

Günün programı şu şekilde:

18.30 Kairat-Olimpiakos

20.45 Bayern Münih-Sporting Lizbon

23.00 Monaco-Galatasaray

23.00 Inter-Liverpool

23.00 Tottenham-Slavia Prag

23.00 Union Saint-Gilloise-Olimpik Marsilya

23.00 Barcelona-Eintracht Frankfurt

23.00 Atalanta-Chelsea

23.00 PSV-Atletico Madrid