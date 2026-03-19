UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Dün oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen diğer 4 takım da kesinleşti.

Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.

Dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Barcelona 7-2 Newcastle United (8-2)

Liverpool 4-0 Galatasaray (0-1)

Bayern Münih 4-1 Atalanta (10-2)

Tottenham 3-2 Atletico Madrid (5-7)

Bir önceki gün ise Real Madrid, Arsenal, PSG ve Sporting Lisbon çeyrek finale yükselmeyi başarmışlardı.

Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Real Madrid - Bayern Münih

Sporting Lisbon - Arsenal

Barcelona - Atletico Madrid

PSG - Liverpool

Çeyrek finalde ilk maçlar 7-8 Nisan, rövanş maçları ise 14-15 Nisan'da oynanacak.