Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Spor
  • 19.03.2026 09:46
  • Giriş: 19.03.2026 09:46
  • Güncelleme: 19.03.2026 09:58
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Dün oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen diğer 4 takım da kesinleşti.

Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.

Dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

  • Barcelona 7-2 Newcastle United (8-2)
  • Liverpool 4-0 Galatasaray (0-1)
  • Bayern Münih 4-1 Atalanta (10-2)
  • Tottenham 3-2 Atletico Madrid (5-7)

Bir önceki gün ise Real Madrid, Arsenal, PSG ve Sporting Lisbon çeyrek finale yükselmeyi başarmışlardı.

Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

  • Real Madrid - Bayern Münih
  • Sporting Lisbon - Arsenal
  • Barcelona - Atletico Madrid
  • PSG - Liverpool

Çeyrek finalde ilk maçlar 7-8 Nisan, rövanş maçları ise 14-15 Nisan'da oynanacak.

