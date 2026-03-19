Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dün oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen diğer 4 takım da kesinleşti.
Barcelona, Liverpool, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.
Dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
- Barcelona 7-2 Newcastle United (8-2)
- Liverpool 4-0 Galatasaray (0-1)
- Bayern Münih 4-1 Atalanta (10-2)
- Tottenham 3-2 Atletico Madrid (5-7)
Bir önceki gün ise Real Madrid, Arsenal, PSG ve Sporting Lisbon çeyrek finale yükselmeyi başarmışlardı.
Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:
- Real Madrid - Bayern Münih
- Sporting Lisbon - Arsenal
- Barcelona - Atletico Madrid
- PSG - Liverpool
Çeyrek finalde ilk maçlar 7-8 Nisan, rövanş maçları ise 14-15 Nisan'da oynanacak.