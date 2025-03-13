Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: Çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek finalde hangi maçlar oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde 2024/2025 sezonu çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Peki hangi takımlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak. Detaylar haberimizde.

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Foto: Depophotos