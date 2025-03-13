Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: Çeyrek finale hangi takımlar çıktı? Çeyrek finalde hangi maçlar oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde 2024/2025 sezonu çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Peki hangi takımlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak. Detaylar haberimizde.
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen son 4 takım belli oldu. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Avrupa devleri arasındaki kritik eşleşmeler netleşti.
SON 16 TURU SONUÇLARI
Son 16 turunun rövanş maçları nefes kesti. Futbolseverler, dev kapışmaların ardından çeyrek finale kalan takımları ve eşleşmeleri merak ediyor.
- Real Madrid, Atletico Madrid'i Penaltılarda Geçti:
- Real Madrid, ilk maçta 2-1 kazandığı Atletico Madrid deplasmanında zorlansa da turu geçmeyi başardı.
- Arsenal, PSV Eindhoven'ı Eledi: İlk maçta PSV Eindhoven'ı deplasmanda 7-1 gibi farklı bir skorla geçen Arsenal, rövanşta sahasında 2-2 berabere kalarak son 8'e kalmayı başaran takımlardan biri oldu.
- Aston Villa, Club Brugge'ü Rahat Geçti: Aston Villa, deplasmanda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-0'la geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
- Borussia Dortmund, Lille'i Devirdi: Alman devi Borussia Dortmund, ilk maçı 1-1 tamamladığı Lille deplasmanında 2-1 galip gelerek çeyrek finale kalan takımlar arasına adını yazdırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Son 16 turu sonunda çeyrek finale kalan takımlar şunlar oldu:
- Barcelona
- Inter
- Bayern Münich
- Paris Saint-Germain (PSG)
- Aston Villa
- Borussia Dortmund
- Arsenal
- Real Madrid
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu. Peki Şampiyonlar Ligi çeyrek final birinci maçları hangi gün oynanacak? Detaylar şöyle