Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı: Gecenin programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı dün oynanan maçlarla başladı.

Declan Rice'ın 12 dakika arayla kaydettiği muhteşem 2 frikik golüyle yıldızlaştığı maçta Arsenal kendi sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Arsenal'in üçüncü golünü ise Mikel Merino kaydetti. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe oynanacak.

Dün gecenin diğer çeyrek final maçında ise Inter deplasmanda Bayern Münih'i Lautaro Martinez ve Frattesi'nin bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

GECENİN PROGRAMI

Turnuvada çeyrek final heyecanı bugün oynanacak iki karşılaşmayla devam edecek. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak maçlarda Barcelona Borussia Dortmund'u, PSG ise Aston Villa'yı konuk edecek.