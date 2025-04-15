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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları başlıyor: Günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları bu akşam başlayacak. Gecenin maçlarında Aston Villa PSG'yi, Borussia Dortmund ise Barcelona'yı konuk edecek.

Spor
  • 15.04.2025 09:39
  • Giriş: 15.04.2025 09:39
  • Güncelleme: 15.04.2025 09:48
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları başlıyor: Günün programı
Fotoğraf: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bu akşam başlayacak.

TSİ 22.00'de başlayacak maçlarda Aston Villa PSG'yi, Borussia Dortmund ise Barcelona'yı konuk edecek.

İlk maçlarda PSG Aston Villa'ya 3-1, Barcelona ise Dortmund'a 4-0 üstünlük kurmuştu.

Turnuvada yarın ise Real Madrid Arsenal'i, Inter ise Bayern Münih'i konuk edecek.

İlk maçlarda Arsenal Real Madrid'i 3-0, Inter ise Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

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