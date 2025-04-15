Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları başlıyor: Günün programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bu akşam başlayacak.

TSİ 22.00'de başlayacak maçlarda Aston Villa PSG'yi, Borussia Dortmund ise Barcelona'yı konuk edecek.

İlk maçlarda PSG Aston Villa'ya 3-1, Barcelona ise Dortmund'a 4-0 üstünlük kurmuştu.

Turnuvada yarın ise Real Madrid Arsenal'i, Inter ise Bayern Münih'i konuk edecek.

İlk maçlarda Arsenal Real Madrid'i 3-0, Inter ise Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.