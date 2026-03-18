Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının bir kısmı dün oynandı.

Dün oynanan maçlar neticesinde Real Madrid, PSG, Sporting Lisbon ve Arsenal çeyrek finale yükseldi.

Dünkü maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Sporting Lisbon 5-0 Bodo/Glimt (5-3)

Chelsea 0-3 PSG (2-8)

Manchester City 1-2 Real Madrid (1-5)

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen (3-1)

Turnuvada diğer 4 çeyrek finalist ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

Bu akşamın maç programı şu şekilde: