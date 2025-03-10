Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Spor
  • 10.03.2025 14:41
  • Giriş: 10.03.2025 14:41
  • Güncelleme: 10.03.2025 14:43
Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0)

23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3)

12 Mart Çarşamba:

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)

BirGün'e Abone Ol