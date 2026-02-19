Giriş / Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam neler yaşandı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Inter Milan, deplasmanda FK Bodø/Glimt’e 3-1 yenildi. Leverkusen ve Newcastle kazanırken, Club Brugge-Atletico Madrid maçı 3-3 bitti. Rövanşlar 24-25 Şubat’ta.

Spor
  • 19.02.2026 09:29
  • Giriş: 19.02.2026 09:29
  • Güncelleme: 19.02.2026 09:32
Kaynak: AA
İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 3-1 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç oynandı.

İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oldu.
Ev sahibi ekip, Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh'un golleriyle rakibini 3-1 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde ederken, konuk takımın tek golünü Francesco Pio Esposito attı.

Club Brugge ile Atletico Madrid'in 3-3 berabere kaldığı gecede, Bayer Leverkusen ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Olympiakos'u 2-0 yendi.

İngiliz ekibi Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını 6-1 mağlup etti.

Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

