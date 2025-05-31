Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı: Inter mi PSG mi?

Avrupa'nın kulüpler seviyesindeki en üst düzey turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı bu akşam yaşanacak.

Bayern Münih'in stadyumu olan Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

PSG, kulüp tarihindeki ilk, Inter ise 4'üncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor.

2020'de finale yükselen PSG, Bayern Münih'e mağlup olmuştu. Son şampiyonluğunu 2010'da Jose Mourinho yönetiminde elde eden Inter ise 2023'te finale yükselmiş ve Manchester City'e 1-0 mağlup olmuştu.

FİNALE GİDEN YOL

PSG, ilk kez lig usulüyle başlayan turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı. Ocak ayından sonra toparlanan Fransız temsilcisi, play-off turunda Brest'i eledikten sonra son 16 turunda Liverpool'u, çeyrek finalde Aston Villa'yı ve yarı finalde Arsenal'i geçerek finale yükseldi.

Son 16 turunda Feyenoord'u eleyen Inter ise çeyrek finalde Bayern Münih'i, epik bir yarı final eşleşmesinde ise Barcelona'ya eleyerek finale yükselmeyi başardı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin maça şu ilk 11'le çıkması bekleniyor:

Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz hvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Bradley Barcola

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter'in ilk 11'inin ise şöyle olması bekleniyor:

Yann Sommer - Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, Federico DiMarco - Lautaro Martinez, Marcus Thuram

Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.