Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Eşleşmeden üstün ayrılan takım, finalde Inter'in rakibi olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı bu akşam oynanacak PSG-Arsenal maçının ardından belli olacak.
Dün akşam oynanan epik maçta Barcelona'yı 4-3 yenen Inter, toplam skoru 7-6 olan ve 210 dakika süren tarihi eşleşmeden galip çıkarak adını finale yazdıran ilk takım olmuştu.
Bugün ise PSG-Arsenal eşleşmesinde rövanş maçı oynanacak.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan PSG rövanş için avantaj elde etmişti.
PSG, maçı kaybetmemesi halinde finale yükselecek. Arsenal'in 1 farklı galibiyeti maçı uzatmalara taşıyacak.
Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2006'da final oynamıştı. PSG ise kulüp tarihindeki tek finale 2020 yılında yükselmişti.
İki takım turnuvanın lig aşamasında ekim ayında Arsenal'in sahasında karşılaşmış, ikinci hafta maçını Arsenal 2-0 kazanmıştı.