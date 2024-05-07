Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla finalistler belli olacak. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'e konuk olacak. Real Madrid ise sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi bugün başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, bugün deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
Yarı finalin ilk ayağında, Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.
İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.