Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında Liverpool, Manchester City, Eintrach Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG ile eşleşti.

  28.08.2025 21:07
  Giriş: 28.08.2025 21:07
  Güncelleme: 28.08.2025 21:07
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

(ANKARA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında Liverpool, Manchester City, Eintrach Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun lig etabı kuraları bugün Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. 2024-2025 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri şöyle:

Liverpool, Manchester City (D), Eintrach Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D), Union SG.

