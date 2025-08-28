Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında Liverpool, Manchester City, Eintrach Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG ile eşleşti.
Kaynak: ANKA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun lig etabı kuraları bugün Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. 2024-2025 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri şöyle:
Liverpool, Manchester City (D), Eintrach Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D), Union SG.