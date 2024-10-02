Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarına devam edildi.
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta maçları 9 maçla başladı.
Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Arsenal evinde PSG'yi konuk etti. İngiliz ekip müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Gecenin dikkat çeken müsabakasında ise B. Dortmund, Celtic'i 7-1 mağlup etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun mükemmel bir gole imza attığı maçta ise Inter, Kızılyıldız'ı 4-0'la geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları
Salzburg 0-4 Brest
Stuttgart 1-1 Spart Prag
Arsenal 2-0 PSG
B. Dortmund 7-1 Celtic
B. Leverkusen 1-0 Milan
Barcelona 5-0 Young Boys
Inter 4-0 Kızılyıldız
PSV 1-1 Sporting
S. Bratislava 0-4 Manchester City