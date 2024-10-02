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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarına devam edildi.

Spor
  • 02.10.2024 09:25
  • Giriş: 02.10.2024 09:25
  • Güncelleme: 02.10.2024 09:33
Kaynak: Spor Servisi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta maçları 9 maçla başladı.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Arsenal evinde PSG'yi konuk etti. İngiliz ekip müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Gecenin dikkat çeken müsabakasında ise B. Dortmund, Celtic'i 7-1 mağlup etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun mükemmel bir gole imza attığı maçta ise Inter, Kızılyıldız'ı 4-0'la geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları

Salzburg 0-4 Brest

Stuttgart 1-1 Spart Prag

Arsenal 2-0 PSG

B. Dortmund 7-1 Celtic

B. Leverkusen 1-0 Milan

Barcelona 5-0 Young Boys

Inter 4-0 Kızılyıldız

PSV 1-1 Sporting

S. Bratislava 0-4 Manchester City

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