Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta dün oynanan maçlarla başladı.

Gecenin dikkat çeken maçında Real Madrid, kendi sahasında Milan'a 3-1 kaybetti. Barcelona'ya 4-0 yenildikten sonra çıktığı ilk maçı da kaybeden Real Madrid'de kötü gidişat devam ediyor. Son şampiyon, turnuvada 4 maçta 2 mağlubiyet aldı.

Gecenin bir diğer önemli maçında Sporting Lizbon, Manchester City'yi farklı mağlup etti. Manchester United ile anlaşan Ruben Amorim'in son günlerini geçirdiği Portekiz ekibi, Guardiola'nın takımını 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

Premier Lig lideri Liverpool ise geçen sezonun Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'i 4-0 ile geçti.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PSV 4-0 Girona

Slovan Bratislava 1-4 Dinamo Zagreb

Real Madrid 1-3 Milan

Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund 1-0 Sturm Graz

Sporting Lisbon 1-4 Manchester City

Lille 1-1 Juventus

Celtic 3-1 Leipzig

Bologna 0-1 Monaco

Turnuvada bu akşam oynanacak maçların programı ise şu şekilde:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)