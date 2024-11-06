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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başladı. Gecenin dikkat çeken maçında Real Madrid, kendi sahasında Milan'a kaybetti. Rodri'nin sakatlanmasının ardından düşüşe geçen Manchester City de Portekiz deplasmanından mağlubiyetle döndü.

Spor
  • 06.11.2024 09:29
  • Giriş: 06.11.2024 09:29
  • Güncelleme: 06.11.2024 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta dün oynanan maçlarla başladı.

Gecenin dikkat çeken maçında Real Madrid, kendi sahasında Milan'a 3-1 kaybetti. Barcelona'ya 4-0 yenildikten sonra çıktığı ilk maçı da kaybeden Real Madrid'de kötü gidişat devam ediyor. Son şampiyon, turnuvada 4 maçta 2 mağlubiyet aldı.

Gecenin bir diğer önemli maçında Sporting Lizbon, Manchester City'yi farklı mağlup etti. Manchester United ile anlaşan Ruben Amorim'in son günlerini geçirdiği Portekiz ekibi, Guardiola'nın takımını 1-0 geriden gelerek 4-1 mağlup etti.

Premier Lig lideri Liverpool ise geçen sezonun Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen'i 4-0 ile geçti.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PSV 4-0 Girona

Slovan Bratislava 1-4 Dinamo Zagreb

Real Madrid 1-3 Milan

Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund 1-0 Sturm Graz

Sporting Lisbon 1-4 Manchester City

Lille 1-1 Juventus

Celtic 3-1 Leipzig

Bologna 0-1 Monaco

Turnuvada bu akşam oynanacak maçların programı ise şu şekilde:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

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