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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başladı. Gecenin dikkat çeken maçında Bayern Münih PSG'yi tek golle geçti. Son 5 maçını kaybeden Manchester City ise Feyenoord karşısında 3 farklı üstünlüğü koruyamadı.

Spor
  • 27.11.2024 00:44
  • Giriş: 27.11.2024 00:44
  • Güncelleme: 27.11.2024 01:04
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta bu akşam oynanan maçlarla başladı.

Gecenin ilk iki karşılaşmasında Milan deplasmanda Slovan Bratislava engelini 3-2 ile geçerek 5 maçta 3. galibiyetini elde etti.

Aynı şekilde 5'te 3 yapan bir diğer takım Atletico Madrid ise Sparta Prag deplasmanından 6-0'lık galibiyetle döndü.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Bayern Münih kendi sahasında PSG'yi 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatı devam eden PSG, 5 maçta yalnızca 4 puan toplayabildi.

Kendi sahasında Feyenoord karşısında 3-0 öne geçen Manchester City ise üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanal ayrıldı. Manchester City'nin 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erse de galibiyet hasretine son veremedi.

Turnuvada bu akşam oynanan maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

Slovan Bratislava 2-3 Milan

Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid

Manchester City 3-3 Feyenoord

Barcelona 3-0 Brest

Inter 1-0 Leipzig

Bayern Münih 1-0 PSG

Young Boys 1-6 Atalanta

Leverkusen 5-0 Salzburg

Sporting Lisbon 1-5 Arsenal

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