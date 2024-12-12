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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Gecenin dikkat çeken maçlarında Barcelona Dortmund'u, Juventus ise Manchester City'i mağlup etti.

Spor
  • 12.12.2024 09:43
  • Giriş: 12.12.2024 09:43
  • Güncelleme: 12.12.2024 09:56
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi'nde altıncı hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek 15 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Manchester City'nin ise kötü gidişi devam etti. İtalya'da Juventus'a 2-0 kaybeden City, 8 puanla 22'nci sırada kaldı.City, turnuvada oynadığı 6 maçın yalnızca ikisini kazanabildi.

Monaco'yu yenen Arsenal ise üçüncü sıraya yükseldi.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Atletico Madrid 3-1 Slovan Bratislava

Lille 3-2 Sturm Graz

Borussia Dortmund 2-3 Barcelona

Juventus 2-0 Manchester City

Benfica 0-0 Bologna

Arsenal 3-0 Monaco

Milan 2-1 Kızılyıldız

Feyenoord 4-2 Sparta Prag

Stuttgart 5-1 Young Boys

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları, 21 ve 22 Ocak tarihlerinde oynanacak.

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