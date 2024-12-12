Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Gecenin dikkat çeken maçlarında Barcelona Dortmund'u, Juventus ise Manchester City'i mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde altıncı hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek 15 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Manchester City'nin ise kötü gidişi devam etti. İtalya'da Juventus'a 2-0 kaybeden City, 8 puanla 22'nci sırada kaldı.City, turnuvada oynadığı 6 maçın yalnızca ikisini kazanabildi.
Monaco'yu yenen Arsenal ise üçüncü sıraya yükseldi.
Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Atletico Madrid 3-1 Slovan Bratislava
Lille 3-2 Sturm Graz
Borussia Dortmund 2-3 Barcelona
Juventus 2-0 Manchester City
Benfica 0-0 Bologna
Arsenal 3-0 Monaco
Milan 2-1 Kızılyıldız
Feyenoord 4-2 Sparta Prag
Stuttgart 5-1 Young Boys
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları, 21 ve 22 Ocak tarihlerinde oynanacak.