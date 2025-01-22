Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, dün akşam oynanan maçlarla başladı.

Turnuva tarihine geçen karşılaşmada Benfica kendi sahasında, ilk yarısı 3-1 önde kapattığı ve daha sonra 4-2 öne geçtiği mücadeleyi Barcelona'ya 5-4 kaybetti.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, ilk yarısını 1-0 tamamladığı maçta İtalyan ekibi Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Atletico Madrid, 90. dakikada Julian Alvarez'in kaydettiği golle Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi.

Liverpool ise Lille'ı yenerek 7'de 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ligde 7. haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şu şekilde:

Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere): 1-0

Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 4-5

Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1

Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3

Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-1

Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

Devler liginde bugün ise şu maçlar oynanacak:

20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)