Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde 7 haftanın ilk maçları dün akşam oynandı. Turnuva tarihine geçen maçta Barcelona, deplasmanda Benfica'yı 5-4 mağlup etti. Atletico Madrid, Leverkusen'i son dakika golüyle yenerken Liverpool ise 7. maçından da galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, dün akşam oynanan maçlarla başladı.
Turnuva tarihine geçen karşılaşmada Benfica kendi sahasında, ilk yarısı 3-1 önde kapattığı ve daha sonra 4-2 öne geçtiği mücadeleyi Barcelona'ya 5-4 kaybetti.
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, ilk yarısını 1-0 tamamladığı maçta İtalyan ekibi Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise Atletico Madrid, 90. dakikada Julian Alvarez'in kaydettiği golle Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi.
Liverpool ise Lille'ı yenerek 7'de 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde 7. haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şu şekilde:
Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0
Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 4-5
Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1
Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya): 0-0
Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya): 1-3
Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3
Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-1
Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-1
Devler liginde bugün ise şu maçlar oynanacak:
20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere)
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya)