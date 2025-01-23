Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Gecenin dikkat çeken maçında PSG, kendi sahasında Manchester City'i 2-0'dan 4-2 mağlup etti.

Feyenoord ise kendi sahasında Bayern Münih'i 3-0 yenerek büyük süprize imza attı.

Turnuvada dün alınan sonuçlar şu şekilde:

Leipzig 2-1 Sporting Lisbon

Shakhtar Donetsk 2-0 Brest

Sparta Prag 0-1 Inter

Feyenoord 3-0 Bayern Münih

Arsenal 3-0 Dinamo Zagreb

Milan 1-0 Girona

PSG 4-2 Manchester City

Real Madrid 5-1 Salzburg

Celtic 1-0 Young Boys

Şampiyonlar Ligi'nde 7'de 7 yapan Liverpool, liderliğini sürdürdü.

Barcelona 18 puanla yedinci haftayı ikinci sırada tamamlarken ilk 5'te yer alan diğer takımlar Arsenal, Inter ve Atletico Madrid oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci ve son hafta maçları 29 Ocak Çarşamba oynanacak. Maçların tamamı TSİ 23.00'te başlayacak.