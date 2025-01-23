Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından 7. hafta tamamlandı. PSG tarihi bir geri dönüşle Manchester City'i 4-2 ile geçti. Turnuvada son maçlar 29 Ocak Çarşamba oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Gecenin dikkat çeken maçında PSG, kendi sahasında Manchester City'i 2-0'dan 4-2 mağlup etti.
Feyenoord ise kendi sahasında Bayern Münih'i 3-0 yenerek büyük süprize imza attı.
Turnuvada dün alınan sonuçlar şu şekilde:
Leipzig 2-1 Sporting Lisbon
Shakhtar Donetsk 2-0 Brest
Sparta Prag 0-1 Inter
Feyenoord 3-0 Bayern Münih
Arsenal 3-0 Dinamo Zagreb
Milan 1-0 Girona
PSG 4-2 Manchester City
Real Madrid 5-1 Salzburg
Celtic 1-0 Young Boys
Şampiyonlar Ligi'nde 7'de 7 yapan Liverpool, liderliğini sürdürdü.
Barcelona 18 puanla yedinci haftayı ikinci sırada tamamlarken ilk 5'te yer alan diğer takımlar Arsenal, Inter ve Atletico Madrid oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde sekizinci ve son hafta maçları 29 Ocak Çarşamba oynanacak. Maçların tamamı TSİ 23.00'te başlayacak.