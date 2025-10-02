Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Gecenin dikkat çeken maçında PSG, Barcelona'yı deplasmanda son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Union Saint-Gilloise-Newcastle United

Karabağ 2-0 Kopenhag

Arsenal 2-0 Olympiakos

Bayer Leverkusen 1-1 PSV

Villareal 2-2 Juventus

Napoli 2-1 Sporting Lizbon

Monaco 2-2 Manchester City

Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao

Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain

Turnuvada ilk iki haftayı Bayern Münih lider kapatırken Real Madrid, Arsenal, Karabağ, PSG ve Inter 6 puan toplayan diğer takımlar oldu.

Turnuvada 3'üncü hafta 21 Ekim'de başlayacak.