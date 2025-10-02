Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta, dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Gecenin dikkat çeken maçında PSG, Barcelona'yı deplasmanda son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Union Saint-Gilloise-Newcastle United
Karabağ 2-0 Kopenhag
Arsenal 2-0 Olympiakos
Bayer Leverkusen 1-1 PSV
Villareal 2-2 Juventus
Napoli 2-1 Sporting Lizbon
Monaco 2-2 Manchester City
Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao
Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
Turnuvada ilk iki haftayı Bayern Münih lider kapatırken Real Madrid, Arsenal, Karabağ, PSG ve Inter 6 puan toplayan diğer takımlar oldu.
Turnuvada 3'üncü hafta 21 Ekim'de başlayacak.