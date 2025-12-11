Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta dün oynanan maçlarla devam etti.
Gecenin dikkat çeken maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda Brugge'yi 3-0 yenen Arsenal ise 6'da 6 yapan tek takım oldu.
Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Karabağ - Ajax: 2-4
- Villarreal - Kopenhag: 2-3
- Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain: 0-0
- Bayer Leverkusen - Newcastle United: 2-2
- Benfica - Napoli: 2-0
- Borussia Dortmund - Bodo/Glimt: 2-2
- Club Brugge - Arsenal: 0-3
- Juventus - Pafos: 2-0
- Real Madrid - Manchester City: 1-2