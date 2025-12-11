Giriş / Abone Ol
Spor
  • 11.12.2025 09:36
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi'nde 6'ncı hafta dün oynanan maçlarla devam etti.

Gecenin dikkat çeken maçında Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda Brugge'yi 3-0 yenen Arsenal ise 6'da 6 yapan tek takım oldu.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Karabağ - Ajax: 2-4
  • Villarreal - Kopenhag: 2-3
  • Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain: 0-0
  • Bayer Leverkusen - Newcastle United: 2-2
  • Benfica - Napoli: 2-0
  • Borussia Dortmund - Bodo/Glimt: 2-2
  • Club Brugge - Arsenal: 0-3
  • Juventus - Pafos: 2-0
  • Real Madrid​​​​​​​ - Manchester City: 1-2
