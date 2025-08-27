Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve günün programı
Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları başladı. Kazakistan temsilcisi Kairat, Celtic'i penaltılarda eleyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos da Kızılyıldız'ı eleyerek ilk kez Devler Ligi'ne katılmayı başardı. Fenerbahçe ise bu akşam Benfica deplasmanına tur bileti için çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 0-0 (3-2)
- Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1 (3-2)
- Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (2-6)
Bu skorlarla Kairat, Pafos ve Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.
Play-off turunda bugün dört maç daha oynanacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden bütün takımlar belli olacak.
Turnuvada bu akşamın programı şu şekilde:
- Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)
- Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)
- Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)
- Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)