Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve günün programı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş maçları dün başladı. Dün, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden 3 takım daha belli oldu.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 0-0 (3-2)

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1 (3-2)

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-1 (2-6)

Bu skorlarla Kairat, Pafos ve Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

Play-off turunda bugün dört maç daha oynanacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden bütün takımlar belli olacak.

Turnuvada bu akşamın programı şu şekilde: