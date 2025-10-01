Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve günün programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, dün oynanan 9 mücadeleyle başladı.
Dün akşamın dikkat çeken maçında Galatasaray kendi sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İlk maçta sarı-kırmızılı ekibi 5-1 yenen Frankfurt ise Atletico Madrid'e aynı skorla kaybetti.
Turnuvada ikinci hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Son şampiyon PSG, Barcelona'ya konuk olacak.
Turnuvada dün alınan sonuçlar ve bugünün programı şu şekilde:
Atalanta 2-1 Club Brugge
Kairat 0-5 Real Madrid
Inter 3-0 Slavia Prag
Chelsea 1-0 Benfica
Atletico Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt
Bodo/Glimt 2-2 Tottenham
Olimpik Marsilya 4-0 Ajax
Galatasaray 1-0 Liverpool
Pafos 1-5 Bayern Münih
19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United
19.45 Karabağ-Kopenhag
22.00 Arsenal-Olympiakos
22.00 Bayer Leverkusen-PSV
22.00 Villareal-Juventus
22.00 Napoli-Sporting Lizbon
22.00 Monaco-Manchester City
22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao
22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain