Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve günün programı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, dün oynanan 9 mücadeleyle başladı.

Dün akşamın dikkat çeken maçında Galatasaray kendi sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İlk maçta sarı-kırmızılı ekibi 5-1 yenen Frankfurt ise Atletico Madrid'e aynı skorla kaybetti.

Turnuvada ikinci hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Son şampiyon PSG, Barcelona'ya konuk olacak.

Turnuvada dün alınan sonuçlar ve bugünün programı şu şekilde:

Atalanta 2-1 Club Brugge

Kairat 0-5 Real Madrid

Inter 3-0 Slavia Prag

Chelsea 1-0 Benfica

Atletico Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt

Bodo/Glimt 2-2 Tottenham

Olimpik Marsilya 4-0 Ajax

Galatasaray 1-0 Liverpool

Pafos 1-5 Bayern Münih

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain